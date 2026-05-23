China presentó este sábado la misión tripulada Shenzhou-23, que enviará por primera vez a una astronauta procedente de Hong Kong al espacio y pondrá en marcha el primer experimento del programa espacial tripulado chino para mantener a uno de sus integrantes durante un año en órbita.

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La nave despegará a las 23:08 hora local del próximo domingo (15:08 GMT) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país, informó hoy la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China (AEMT) durante una rueda de prensa.

La tripulación estará integrada por Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, con Zhu como comandante. Los tres representan las tres categorías actualmente activas del cuerpo de astronautas chino: ingeniero de vuelo, piloto de nave y especialista de carga útil.

Zhu participó anteriormente en la misión Shenzhou-16, mientras que Zhang y Lai realizarán su primer vuelo espacial. Antes de ser seleccionada, Lai trabajó en la Policía del Gobierno de la excolonia británica.

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La astronauta hongkonesa ingresó en el cuerpo espacial en agosto de 2024 y recibió entrenamiento específico relacionado con experimentos científicos espaciales, operaciones de la estación Tiangong y manejo de sistemas como el brazo robótico.

La misión será la séptima tripulada durante la fase de aplicación y desarrollo de la estación espacial china y el cuadragésimo vuelo del programa espacial tripulado del país.

Su principal objetivo será completar el relevo con la tripulación de la Shenzhou-21, formada por el comandante Zhang Lu, Wu Fei, que con 32 años se convirtió en el astronauta más joven de China en realizar una actividad extravehicular, y Zhang Hongliang.

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Los tres permanecen en órbita desde hace 203 días y se espera que establezcan un nuevo récord de permanencia para una tripulación china en el espacio.

Durante su estancia, los tres astronautas realizaron tres actividades extravehiculares, incluyendo la inspección y fotografía de la ventana de la cápsula de retorno de la Shenzhou-20, la instalación de dispositivos de protección frente a basura espacial y tareas de revisión de equipos externos.

La misión llevará a cabo además más de cien proyectos científicos y tecnológicos relacionados con ciencias de la vida espacial, materiales, medicina espacial, física de fluidos en microgravedad y nuevas tecnologías espaciales.

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Entre ellos figuran investigaciones con embriones de pez cebra, embriones de ratón y estructuras embrionarias desarrolladas a partir de células madre para estudiar el desarrollo de la vida en condiciones espaciales, además de experimentos con nuevos materiales y sistemas energéticos.

Prueba de permanencia anual

Uno de los integrantes de la misión realizará asimismo una prueba de permanencia anual en órbita, concebida para estudiar la adaptación humana a vuelos espaciales de larga duración y reforzar los sistemas médicos y de protección para futuras misiones.

Según la AEMT, la identidad del astronauta que llevará a cabo esa prueba se decidirá posteriormente en función de la evolución de la misión.

Tras completar el relevo en órbita, la tripulación de la Shenzhou-21 regresará al centro de aterrizaje de Dongfeng.