La Fiscalía General del Estado de Puebla, en México, informó el jueves el hallazgo de un cuerpo sin vida que correspondería a Blanca Adriana Vázquez, la mujer de 37 años que desapareció el pasado 18 de mayo tras acudir a un supuesto centro estético, llamado Detox Clínica.

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El ente indicó que el cadáver fue encontrado en el municipio de Atltzayanca, estado de Tlaxcala. Se trata del cuerpo de una mujer “con características físicas, vestimenta y un tatuaje coincidentes con la víctima desaparecida Blanca Adriana”.

Sin embargo, antes de confirmar que se trate de ella, será necesario esperar a que sus familiares realicen la identificación correspondiente “conforme a los protocolos establecidos”, sostuvo la Fiscalía.

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La búsqueda comenzó tras el reporte de desaparición de la mujer, quien había acudido a una cita “para procedimiento de eliminación de grasa abdominal”.

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla

“Como parte de las investigaciones, también se realizaron cateos y otras diligencias con el objetivo de obtener información que contribuya al esclarecimiento de los hechos”, señaló el ente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que en Atltzayanca, Tlaxcala, fue localizado el cuerpo de una mujer con características coincidentes a Blanca Adriana N.; la identificación oficial deberá ser realizada por sus familiares conforme a protocolo. #FiscalíaInforma |… pic.twitter.com/7sFcLYEREW — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) May 21, 2026

Según medios mexicanos, las autoridades buscan a tres personas -dos de ellas identificadas como Diana y Carlos- como presuntos responsables de la desaparición y posible muerte de la víctima.

Las tres personas habrían sido captadas transportando el cuerpo de Blanca Adriana Vázquez el pasado lunes 18 de mayo en un vehículo color rojo, modelo Mini Cooper, al parecer con dirección a Tlaxcala, donde fue hallado el cadáver.

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Asimismo, las autoridades abrieron una investigación para determinar la legalidad del supuesto centro estético, pues al parecer no contaría con los permisos para operar.

Caso Yulixa Toloza en Colombia

Este caso ocurre al mismo tiempo que el de Yulixa Toloza en Colombia, la mujer de 52 años que murió tras someterse a una lipólisis láser en un establecimiento ilegal en Bogotá, llamado Beauty Láser, el pasado 13 de mayo.

El cuerpo sin vida de Toloza fue hallado el martes 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca. Hasta el momento han sido capturadas cinco personas por el caso de Yulixa Toloza: la dueña y el administrador de Beauty Láser, María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, y su pareja, Edinson José Torres Sarmiento, de 40.

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También está siendo procesado Eduardo David Ramos, quien habría realizado el procedimiento de lipólisis láser. Las autoridades investigan si este hombre contaba con la formación médica requerida para hacer dicha intervención.

Igualmente fueron detenidosJesús Alberto Hernández MoralesyKelvis Sequera Delgado, señalados por la Fiscalía de intentar desaparecer elvehículousado para trasladar y abandonar el cuerpo de Yulixa Toloza, hallado el 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca.