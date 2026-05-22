Estefanía López Artunduaga, testigo clave en el caso de su amiga Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que murió tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal en el sur de Bogotá el pasado 13 de mayo, ahora busca defenderse de las acusaciones sobre su supuesta participación en los hechos que derivaron en el crimen.

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Tomada de redes sociales Yulixa Toloza.

El jueves 21 de mayo se conoció un comunicado de Erazo & Solarte Abogados en el que se comunica que Estefanía López está siendo señalada de ser reclutadora de pacientes para el centro de estética ilegal Beauty Láser, donde Yulixa Toloza se sometió a una lipólisis láser.

Esto luego de la publicación en redes sociales de un video generado con inteligencia artificial en el que se acusa a la amiga de Yulixa de tener nexos con los dueños del establecimiento ilegal y, además, de cumplir el rol de “reclutadora”.

“Tras su valiente aparición en el pódcast ‘Conducta Delictiva’ y el aporte de valiosa información y elementos materiales probatorios a la Fiscalía General de la Nación, nuestra representada ha sido víctima de numerosos señalamientos e incluso se tiene conocimiento de la aparición de contenido multimedia en redes sociales que de manera tendenciosa señala una presunta participación en estos lamentables hechos”, se lee en el comunicado.

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La firma de abogados defiende que Estefanía López no solo fue una de las personas más cercanas a Yulixa Toloza, sino que también “aportó información relevante para el esclarecimiento de los hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

“Resulta profundamente injusto que una persona que decidió colaborar activamente con la búsqueda de verdad y justicia esté siendo objeto de ataques, señalamientos infundados, estigmatización y juicios temerarios en redes sociales, sin sustento probatorio alguno”, sostuvo Erazo & Solarte Abogados.

Agrega que López ha comparecido y continuará haciéndolo ante las autoridades competentes cada vez que sea requerida, como muestra de su disposición para contribuir al esclarecimiento total del caso.

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“Hacemos un llamado respetuoso a la ciudadanía, medios de comunicación y usuarios de redes sociales para que se abstengan de difundir afirmaciones irresponsables que vulneren derechos fundamentales como la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia de nuestra representada”, concluye el comunicado.

Hasta el momento han sido capturadas cinco personas por el caso de Yulixa Toloza: la dueña y el administrador de Beauty Láser, María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, y su pareja, Edinson José Torres Sarmiento, de 40.

Policía de Portuguesa V María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres, capturados en Venezuela por el caso Yulixa Toloza.

También está siendo procesado Eduardo David Ramos, quien habría realizado el procedimiento de lipólisis láser. Las autoridades investigan si este hombre contaba con la formación médica requerida para hacer dicha intervención.

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Policía Nacional Bolivariana

Igualmente fueron detenidos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, señalados por la Fiscalía de intentar desaparecer el vehículo usado para trasladar y abandonar el cuerpo de Yulixa Toloza, hallado el 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca.