Las audiencias concentradas por la muerte y desaparición de Yulixa Consuelo Toloza Rivas han tomado un nuevo rumbo tras conocerse los detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Durante el desarrollo de las diligencias ante el juez de control de garantías, el ente acusador expuso la versión que María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético “Beauty Laser” ubicado en el sur de Bogotá, entregó a las personas encargadas de movilizar el vehículo involucrado en el caso.

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El proceso penal, que avanza formalmente en Cúcuta tras la captura de dos de los implicados, entró en una fase clave luego de que la audiencia de legalización fuera suspendida el miércoles 20 de mayo, programándose su reanudación para este jueves 21 de mayo con el fin de resolver la situación jurídica de los detenidos.

El avance judicial coincide con los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal, que el pasado 20 de mayo confirmó mediante lofoscopia la identidad de la víctima, cuyo cuerpo había sido hallado el 19 de mayo en una zona rural del municipio de Apulo, Cundinamarca, días después de asistir al establecimiento el 13 de mayo.

Comunicaciones de WhatsApp y TikTok detallan la versión de la propietaria

De acuerdo con el material recopilado por la fiscal 202 de la Uri de Usaquén, Delgado Hernández mantuvo contacto con su tío, Jesús Alberto Hernández Morales, y con Kelvis Daniel Sequera Delgado a través de mensajería interna en las plataformas TikTok y WhatsApp.

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En dichas comunicaciones, la mujer solicitó el traslado de un automóvil Chevrolet Sonic gris, de placas UCQ-340, indicando que el vehículo debía ser retirado de una residencia privada y llevado a un parqueadero en Los Patios, Norte de Santander.

La Fiscalía estableció que, para coordinar este movimiento, la implicada argumentó que se encontraba en un proceso de mudanza desde la capital colombiana hacia la República Bolivariana de Venezuela.

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Bajo esta explicación, se efectuó un pago de 800 mil pesos colombianos a los ciudadanos encargados de la conducción del automotor. Durante el interrogatorio judicial, Hernández Morales corroboró la recepción de dicha suma por medio de un familiar, manifestando que se le indicó que el dinero cubría estrictamente los costos de transporte, hospedaje y alimentación necesarios para realizar la diligencia.

El expediente detalla que, al enterarse por medio de las redes sociales sobre la vinculación de su sobrina con una investigación por desaparición, Hernández Morales la cuestionó directamente. La respuesta de la dueña del local, expuesta de manera textual en los tribunales por la fiscal del caso, desvinculó por completo el automóvil de cualquier irregularidad al asegurarle: “que ella no tenía responsabilidad en los hechos y que el vehículo no presentaba ningún problema”.

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Posteriormente, el carro —cuyo recorrido quedó registrado en los peajes de San Pedro, Andes y El Roble tras salir de Bogotá a las 8:53 de la noche del 13 de mayo— fue dejado en la vivienda de la señora Janeth Montavut Guerrero, quien asumió la custodia del bien por indicaciones de Delgado Hernández.

Fiscalía expone el deterioro de salud de la víctima y la ausencia de atención médica

Frente a las declaraciones de normalidad de la propietaria, la hipótesis de la Fiscalía señala que Yulixa Toloza nunca recibió el auxilio médico requerido. El ente de investigación fundamenta esta postura en tres hallazgos específicos: la inexistencia de registros de traslado hacia un centro hospitalario asistencial, la presencia de versiones contradictorias que señalaban de forma presunta que la víctima había solicitado ser enviada a un hospital, y la destinación de recursos económicos para el desplazamiento del automotor en lugar de asistencia médica.

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La cronología de los hechos presentada por la fiscal del caso describe que, una vez concluido el procedimiento en el establecimiento del barrio Venecia, la salud de la ciudadana presentó un desmejoramiento progresivo.

La sintomatología descrita por las autoridades incluyó episodios de debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado y pérdidas intermitentes de la consciencia.

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Las indagaciones determinaron que Toloza Rivas debió ser movilizada dentro del local en condiciones físicas comprometidas, requiriendo el apoyo de terceras personas para sus desplazamientos, una situación que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar antes de que el cuerpo fuera abandonado.

Autoridades tramitarán solicitudes de extradición bajo el Tratado de 1911

La investigación por este caso ya arroja un saldo de cinco personas vinculadas oficialmente y capturadas en operativos desarrollados en Colombia y Venezuela.

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Mientras en Cúcuta se detuvo a Hernández Morales y a Sequera Delgado por el manejo del vehículo, el Servicio de Investigación Penal (SIP) de Portuguesa capturó en el municipio de Guanare a María Fernanda Delgado Hernández y a su pareja, Edinson José Torres Sarmiento.

En un procedimiento independiente en Maracay, se materializó el arresto de Eduardo David Ramos, quien ejercía labores de estilista y es señalado como el presunto cirujano de la víctima.

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Ante la ubicación de los principales investigados en el vecino país, la Fiscalía General de la Nación anunció que iniciará formalmente los trámites para elevar una solicitud de extradición.

Este requerimiento judicial se sustentará bajo los parámetros del Tratado Bolivariano de 1911, con el fin de que los implicados comparezcan ante la justicia colombiana por los delitos de desaparición forzada, homicidio, omisión de socorro y destrucción de material probatorio.