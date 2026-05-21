El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó en la tarde de este jueves que la causa de la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, de 52 años, fue una embolia pulmonar, tras haberse practicado una lipólisis láser en el centro estético ilegal Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

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El procedimiento le fue realizado a la mujer el pasado 13 de mayo, día en el que desapareció del lugar en condiciones extrañas, hasta que finalmente, después de casi una semana, fue hallada sin vida en una carretera solitaria, en zona boscosa de la la vereda La Naveta, en el municipio de Apulo, Cundinamarca.

El informe, emitido por la entidad este 21 de mayo, señala además que la mujer de 52 años falleció dentro del centro estético ilegal.

Este dictamen de Medicina Legal será una prueba clave de la Fiscalía para avanzar en todo el proceso de judicialización de los capturados hasta el momento por estos graves hechos.

Entre los aprehendidos están Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes fueron imputados por delitos como homicidio agravado, desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Así como también fueron capturados la dueña del establecimiento estético y su esposo.

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Cabe recordar que la Fiscalía indicó que la orden habría sido dada por María Fernanda Delgado, señalada como propietaria de la estética Beauty Láser, quien supuestamente les ofreció a esos dos hombres, ambos de nacionalidad venezolana, 800.000 pesos para cubrir gastos de transporte y movilización del vehículo, donde llevaron el cuerpo de Yulixa hasta Apulo, para después dejarlo abandonado.

¿Qué es una embolia pulmonar?

Según la Medicina, la embolia pulmonar es el bloqueo súbito de una arteria de los pulmones, generalmente causado por un coágulo de sangre. Para los expertos esta condición genera una emergencia medica grave que requiere atención inmediata para evitar daños permanentes, o como en el caso de Yulixa la muerte.

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Las autoridades enfatizaron que esta condición y el no haber recibido atención especializada oportuna llevó a la mujer de 52 años a sufrir un grave deterioro de salud.