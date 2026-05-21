A diez días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la recta final de las pruebas técnicas para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del proceso electoral.

Debido a lo anterior, la entidad realizó durante dos días consecutivos el simulacro nacional de escrutinios, un ejercicio con el que puso a prueba el software encargado de verificar y consolidar los resultados de las votaciones para presidente y vicepresidente de la República de 2026.

La jornada incluyó el 100 % de las mesas de votación que serán instaladas en los 1.104 municipios del país durante los comicios. En las pruebas participaron jueces de la República y notarios, quienes evaluaron el funcionamiento de las soluciones informáticas destinadas al procesamiento de datos en las distintas etapas del escrutinio, así como la plataforma web diseñada para el seguimiento y control de los resultados electorales.

El simulacro también contó con la presencia de representantes de órganos de control, auditores de sistemas de las organizaciones políticas y observadores internacionales de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), este último en calidad de auditor externo internacional.

Desde la Registraduría destacaron el balance positivo del ejercicio. El aseguró que la prueba permitió verificar la capacidad de respuesta de toda la infraestructura tecnológica dispuesta para las elecciones.

“Finalizamos con éxito el simulacro nacional de escrutinios, en el que se evaluaron la infraestructura tecnológica, las comunicaciones y los equipos dispuestos para las elecciones presidenciales. Esta prueba nos permite garantizar que toda la infraestructura cumple con los requisitos exigidos para atender de manera oportuna, eficiente y transparente el proceso electoral del próximo 31 de mayo”, señaló el gerente de Informática de la entidad, Hoslander Sáenz Barrera,

La Registraduría recordó además que este 21 de mayo se desarrollará otro de los ejercicios clave de preparación: el simulacro nacional de digitalización del formulario E-14, documento fundamental dentro del proceso de conteo y transmisión de resultados electorales.