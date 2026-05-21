La aerolínea Avianca alertó y mostró su preocupación sobre un incremento en las estafas relacionadas con la compra de tiquetes aéreos. La empresa informó que esto está relacionado con la compra a través de canales no autorizados.

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De acuerdo a la compañía, se trata de una práctica que no solo pone en riesgo el dinero de los viajeros sino también la validez misma de sus reservas.

Avianca señala que la adquisición de pasajes por medio de intermediarios informales o a través de redes no autorizadas invalida de manera automática la reserva, sin importar si el usuario no esté enterado de que fue víctima de estafa. El viajero pierde el dinero y el vuelo.

Detalló Avianca que las modalidades de fraude suelen tener un patrón reconocible, pues generalmente se propagan a través de cadenas de mensajería en WhatsApp o perfiles personales en redes sociales. En los mensajes se ofrecen tarifas inusualmente bajas o trayectos adicionales que luego son solicitados en cancelación como parte del esquema.

Existen casos en los cuales los estafadores piden a los usuarios transferir dinero a cuentas bancarias de personas naturales que se hacen pasar como “asesores independientes”.

La compañía dio una serie de recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en la compra de tiquetes. La primera, comprar exclusivamente en canales oficiales: el sitio web avianca.com, la aplicación móvil o agencias de viaje reconocidas, verificando siempre que la URL del navegador sea la correcta.

También recomendó desconfiar de cualquier oferta que luzca demasiado conveniente y rechazar cualquier solicitud de transferencia a cuentas de personas naturales.

De igual forma, señaló que lo mejor es acudir únicamente a los canales oficiales ante cualquier duda y proteger la información personal y financiera en todo momento.

Avianca apuntó que nunca solicitará contraseñas, códigos de verificación ni datos de tarjetas de crédito a través de llamadas entrantes, correos informales o enlaces sospechosos.