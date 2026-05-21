La Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba inició el proceso de evaluación de la capacidad de gestión 2025 dirigido a los municipios certificados en salud del departamento, una herramienta que permite verificar el cumplimiento de los criterios técnicos, administrativos, financieros y de prestación de servicios exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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Los municipios certificados en salud son aquellos que cuentan con autonomía administrativa, financiera y técnica del sector salud en sus territorios.

Durante las jornadas evalúan componentes relacionados con aseguramiento, salud pública, prestación de servicios, planeación, gestión financiera e inspección, vigilancia y control, entre otros aspectos fundamentales para el fortalecimiento institucional de los territorios.

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Este proceso corresponde a la evaluación de la vigencia 2025 y es determinante para que los municipios mantengan su certificación en salud, para lo cual deben alcanzar un puntaje igual o superior al 80%.

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La directora de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Desarrollo de la Salud Departamental, Viviana González, destacó la importancia de estas jornadas para fortalecer la gestión territorial en salud. “Esta evaluación nos permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los municipios certificados, garantizando que continúen cumpliendo con las capacidades necesarias para brindar una adecuada gestión de los servicios de salud a la población”, afirmó la funcionaria.