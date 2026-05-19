La versión 64 de la Feria Nacional de la Ganadería comenzó a sonar en todos los puntos cardinales de la capital cordobesa, con la realización de La Ruta de la Feria de Todos.

Se trata de una estrategia del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Oficina de Turismo, que lleva música, tradición y alegría al norte, sur, oriente y occidente de la capital cordobesa para contagiar a nativos y turistas de la feria que ya se aproxima.

La ciudad vivió durante este puente festivo el lanzamiento oficial de la fiesta más importante del departamento con una jornada simultánea que permitió que cientos de familias disfrutaran gratuitamente de una variada programación cultural y musical en distintos sectores del municipio.

Gobernación de Córdoba

La ruta inició en el norte de Montería, en el centro comercial Buenavista, donde el artista Jhonny Hoyos abrió la celebración con un espectáculo que contagió de entusiasmo a los asistentes.

Posteriormente llegó al suroccidente de la ciudad, en la plazoleta central del centro comercial El Nuestro, donde la Orquesta Cebú, ganadores de los premios Bonche de Oro, puso a bailar al público con todo el sabor de la música tropical.

Más tarde, la programación continuó hacia el centro de la capital cordobesa, en el centro comercial Alamedas, con las presentaciones de Jhon Mindiola y el Grupo Balthazar, quienes hicieron vibrar a los asistentes con su talento y energía. De esta manera se vive la preferia de la Ganadería, evento que se desarrollará del 5 al 15 de junio y que es organizado por la gobernación de Córdoba.