Los moradores del barrio Sucre, entre las calles 42 y 44 de la ciudad de Montería, celebraron durante el puente festivo las obras de pavimentación de las calles que les entregó oficialmente el alcalde Hugo Kerguelén García.

“Esta obra representa mayor dignidad para la gente, tanto para los del sector de Playa Brígida como para el resto del barrio Sucre, les beneficia con mejor movilidad y más seguridad. Es además una obra que le devuelve la esperanza a un sector que ha sido estigmatizado”, anotó el mandatario de los monterianos durante la entrega en la que no hubo discursos sino un espacio de diálogo entre la comunidad y el mandatario.

En la obra fueron invertidos 2.537 millones de pesos.

Alcaldía de Montería

Lo que en los mapas de la ciudad figuraba como avenida Primera, en realidad era un camino polvoriento, con algunos sectores donde la maleza y la basura obstaculizaban el paso. Hoy, es una verdadera calle. Pavimentaron 568 metros lineales en concreto hidráulico MR42, que resiste el paso de vehículos pesados, con 6 metros de ancho de calzada y aceras a ambos lados. Con esto se benefician tanto quienes tienen sus viviendas allí, como los talleres y otros negocios del sector.

Con estas vías nuevas va a empezar a llegar el desarrollo en este sector de la comuna 7.

En el barrio Sucre, donde hay distintas problemáticas, la alcaldía de Montería está trabajando transversalmente. “No solamente es infraestructura, sino también un trabajo social muy fuerte, que nosotros debemos hacer, a través de distintas secretarías del Municipio”, indicó el alcalde.