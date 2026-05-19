En horas de la noche de este lunes festivo se registró un ataque armado en el barrio El Bosque, más exactamente en la invasión conocida como ‘Villa Caracas’, mismo que dejó un hombre muerto.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Emanuel David Ortiz Zapata, de 20 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 9:55 p. m., Ortiz Zapata caminaba con su madre a la altura de la carrera 9M con calle 63B en el sector conocido como ‘Villa Caraquitas’.

Durante el recorrido, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta los interceptaron. El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos al joven.

Gravemente herido, fue auxiliado por los moradores del sector, quienes lo trasladaron hasta el Paso Bosques de María. Sin embargo, un médico de turno certificó su muerte luego de que ingresara sin signos vitales.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso registraba una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, familiares la víctima manifestaron a las autoridades que el joven tenía problemas de consumo de estupefacientes.

Según Inteligencia, el sitio donde se perpetró el homicidio tiene injerencia criminal el grupo delincuencial Los Costeños, al mando de alias La Hormiga.

La Policía Metropolitana de Barranquilla designó un equipo de agentes de la SIJÍN para que adelantaran una investigación con el propósito de capturar a los responsables y esclarecer los móviles del crimen.