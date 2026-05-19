La vía Cordialidad amaneció cerrada este martes 19 de mayo por una posible amenaza de explosivos a la altura del tramo que conecta a Barranquilla con el municipio de Galapa.

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La comunidad alertó a la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre la presencia de un un paquete envuelto en bolsa en la parte alta del puente peatonal de Villa Olímpica y de un cilindro con un letrero alusivo a un grupo delincuencial a un lado de la carretera.

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Al llegar, los uniformados de la Policía Judicial acordonaron la zona y comenzaron la inspección del cilindro y del paquete sospechosos, con ayuda de un canino entrenado para detectar explosivos.

Tras realizar la verificación, confirmaron que se trataba de unos cilindros de 40 libras, llenos de gas, pero sin material explosivo.

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Mientras se adelantaba la inspección se generó una congestión vehicular en la importante vía por cuenta del cierre en dicho tramo.

Una vez descartado el peligro, las autoridades procedieron con el retiro de los cilindros y habilitaron el paso entre Barranquilla y Galapa, hacia las 6:30 de la mañana de este 19 de mayo.

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A esa hora el flujo vehicular comenzó a avanzar con normalidad hasta que se descongestionó la Cordialidad.

La Policía Metropolitana indicó en un comunicado que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer la procedencia de los elementos y dar con los responsables de este hecho.