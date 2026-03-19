Desde la Cordialidad con carrera 18, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial hizo el lanzamiento este jueves de la campaña educativa “Luz que salva vidas”, que invita a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar la vida de todos los actores viales de la ciudad.

Según la administración, esta iniciativa recorrerá puntos estratégicos de la capital del Atlántico para recordar a los conductores las posibles consecuencias de los excesos de velocidad, imprudencias y distracciones.

“Las cifras nos muestran que la mayoría de estos hechos se pueden evitar, y por eso acompañamos este mensaje con acciones concretas como más controles, mayor presencia en vía y campañas focalizadas”, comentó.

De igual manera, señaló que “esta campaña está enfocada en todos los actores viales, pero es una invitación reflexiva especialmente a los motociclistas, quienes son uno de los actores viales más vulnerables de la ciudad”.

En esa misma línea, la secretaría indicó que “en las calles de nuestra ciudad no solo transitan motocicletas; transitan sueños, historias y familias enteras que esperan un regreso seguro a casa”.

Así las cosas, la dependencia fue enfática en que la apertura de esta campaña se dio en el sector de la Cordialidad por su alta incidencia de siniestralidad en los últimos meses.