En el marco de la celebración del Día de las Madres, La Alcaldía de Barranquilla lanzó la campaña ‘Barranquilla es hogar, como mamá’, una apuesta emocional y social que resalta el papel de la ciudad como ese lugar seguro al que siempre se quiere volver.

“Mamá es el lugar del que no te quieres ir; no importa la edad, el tiempo o la distancia. Mamá es refugio, es hogar, es casa. Y Barranquilla se parece a mamá porque trabaja todos los días para cuidar a su gente”, manifestó el alcalde Alejandro Char como mensaje central de esta campaña que conecta el amor de las madres con la transformación social que vive la ciudad.

El mandatario distrital también señaló que “con esta campaña, la administración distrital reafirma su visión de una Barranquilla más humana, cercana y solidaria, donde el cuidado se convierte en una política pública y en una forma de construir ciudad. Porque, así como una mamá da todo por sus hijos, Barranquilla trabaja todos los días por su gente”.

Para el alcalde Alejandro Char y la primera gestora, Katia Nule, las madres y las mujeres en general son prioridad, no solo con su afiliación al sistema de salud, sino también con líneas de acción en prevención de riesgos del binomio madre-hijo, garantizando una atención inmediata y efectiva, sin dilaciones y con altos niveles de trato humanizado.

Salud y bienestar, prioridades

Uno de los principales propósitos de la administración distrital es que las madres gestantes logren el mayor número de controles prenatales durante su embarazo, destacándose el incremento en la cobertura, al pasar de 95,35 % a 96,7 %, fortaleciendo la atención y el seguimiento a las gestantes a través de la Ruta Materno-Perinatal, a través de la secretaría de Salud.

También se viene impulsando la estrategia ‘Salas Amigas de la Lactancia Materna’, de la que hacen parte 34 organizaciones e instituciones certificadas, buscando garantizar el bienestar de la madre y su bebé.

Bajo la estrategia ‘Cuidarme’, desde la Oficina de la Mujer, Equidad y Género se han realizado jornadas de dignificación para mujeres cuidadoras del medioambiente y madres comunitarias, impactando a más de 500 mujeres en Barranquilla. Estas acciones buscan reconocer su labor, promover el autocuidado y acercar la oferta institucional enfocada en su bienestar y autonomía.

Además, se implementaron puntos púrpuras en seis sectores de la ciudad, en articulación con la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Patrulla Púrpura, fortaleciendo acciones de orientación, atención y acompañamiento para las mujeres.

Por su parte, a través del programa Inclúyete Más, que lidera la Gerencia de Ciudad, han sido identificados 22 mil cuidadores de personas con discapacidad, de los cuales 86% son mujeres y de ellas, 7.335 son madres.

Por medio de dicha iniciativa se han creado oportunidades reales para esta población. En ese sentido, se destaca que 1.100 cuidadoras han recibido acompañamiento en apoyo emocional, mientras que otras 430 han sido formadas en cuidado y culinaria.

Asimismo, 1.100 mujeres han sido beneficiarias con fortalecimiento de microemprendimientos, les entregamos insumos para sus negocios: peluquerías, vendedora de fritos, emprendimientos varios, tecnología, así como se han entregado 500 créditos otorgados a través de CrediChévere

Además, se amplían oportunidades para su autonomía: 190 mujeres fortaleciendo habilidades digitales; 40 cuidadoras con entrega de Capital semilla, acompañamiento para fortalecer su emprendimiento; 500 cuidadoras y mujeres con discapacidad con orientación vocacional; ⁠100 mujeres serán colocadas laboralmente7.335 madres cuidadoras en Barranquilla, quienes se benefician integralmente de los programas.

Apoyo al emprendimiento

La Gerencia de Desarrollo Social trabaja en la implementación de proyectos sociales orientados a beneficiar a las madres. Entre estas iniciativas se destacan las huertas comunitarias, espacios en los que se promueve la producción de alimentos, el fortalecimiento de emprendimientos sostenibles y la seguridad alimentaria.

Dentro de esta atención integral se destaca la campaña ‘De la mano con la primera’, a través de la cual se ofrecen cursos de formación enfocados en el desarrollo de habilidades y la generación de nuevas oportunidades de ingreso mediante el emprendimiento.

A través del proyecto BaqIn se apoya a madres con orientación y colocación laboral, sirviendo como una herramienta que facilita el ingreso al mundo laboral. Por su parte, la estrategia Río de Oportunidades, que trabaja con poblaciones ribereñas, acompaña a las madres de los niños beneficiarios mediante cursos de formación en diversas áreas.

Asimismo, se sigue fortaleciendo el bienestar de la primera infancia y las familias a través de la atención interal y proyectos complementarios como Gestación y Lactancia, una estrategia que acompaña a madres gestantes, lactantes y niños desde los primeros años de vida.

A través de la modalidad familiar se brinda atención integral a madres gestantes, madres lactantes y niños de 0 a 2 años, beneficiando actualmente a 15.675 participantes. Este acompañamiento incluye orientación profesional en salud, nutrición, lactancia materna, crianza amorosa y desarrollo infantil.

Además, las familias reciben apoyo emocional, seguimiento al crecimiento y desarrollo de los niños, actividades de estimulación y un paquete alimentario mensual.

Como complemento, el proyecto Gestación y Lactancia beneficia a 675 mujeres embarazadas y madres lactantes, incluidas madres adolescentes. A través de talleres, jornadas de bienestar y actividades como yoga prenatal, meditación y caminatas, las participantes reciben herramientas para vivir un embarazo saludable, fortalecer el vínculo con sus bebés y promover una lactancia segura y amorosa.

Impulso a la educación y la cultura

La Alcaldía de Barranquilla brinda un sin número de programas de formación. A través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio se ha reafirmado el compromiso con el desarrollo integral de las mujeres de la ciudad. A la fecha, más de 5.000 madres barranquilleras participan activamente en los distintos programas de formación.

Actualmente, 3.700 madres hacen parte del sistema de formación artística y cultural que ofrece la Alcaldía. Ellas se forman en dos programas bandera de la Secretaría: la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA) y las Casas Distritales de Cultura.

Adicionalmente, se benefician 1.280 madres en las cinco localidades, a través de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas. Con talleres y proyectos dirigidos a madres gestantes, madres tejedoras, madres docentes y adultas mayores, se promueven espacios de lectura, creación y bienestar.

Por otro lado, desde la Oficina de Patrimonio y en alianza con el SENA se forman a más de 300 matronas en cocina tradicional. Esta iniciativa fortalece el patrimonio culinario y reconoce el rol de la mujer como guardiana de los saberes ancestrales.

En el 2026, el Centro Intégrate Barranquilla ha beneficiado a 240 madres mediante cursos de formación, brigadas de salud, ferias de servicios, ruta de emprendimiento y el Semillero de Integración, un espacio donde lideresas comunitarias fortalecen sus habilidades blandas y su liderazgo.