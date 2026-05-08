Luego de conocerse reportes de contagios por hantavirus en un crucero que partió desde Argentina y navega por el Atlántico, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) informaron que el riesgo epidemiológico en el país es bajo y que hasta el momento no se han detectado contagios.

Este reporte se realizó ante la alerta internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su reporte detalla que el evento fue notificado el pasado 2 de mayo de 2026 y, con corte al 6 de mayo, se han identificado 9 casos compatibles con la enfermedad: cinco contagios confirmados y otros cuatro sospechosos.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias colombianas señalaron que mantienen seguimiento permanente al evento internacional y recalcaron que el riesgo para el país continúa siendo bajo.

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En Colombia, investigaciones desarrolladas entre 2004 y 2016 por instituciones académicas y centros de investigación identificaron evidencia serológica de exposición previa a hantavirus en humanos y reservorios silvestres en algunas regiones del país.

Estos hallazgos sugieren circulación potencial de virus relacionados, aunque no constituyen evidencia de transmisión activa sostenida ni de enfermedad clínica confirmada en el territorio nacional.

Es de anotar que la OMS mantiene, hasta el momento, una evaluación de riesgo global baja.

¿Puede ser una pandemia?

Especialistas consultados por EL HERALDO han advertido que, aunque se trata de una enfermedad de alta letalidad, por ahora no existen motivos para hablar de una posible pandemia.

El epidemiólogo Juan Pablo Moreno Santos explicó que el hantavirus “no es una infección nueva”, sino una enfermedad conocida desde hace años y cuyo comportamiento epidemiológico ya ha sido estudiado en diferentes regiones del mundo.

“El comportamiento que se está observando actualmente debe vigilarse de cerca, especialmente en Argentina, donde ya se han reportado casos. Se necesita un seguimiento estricto y un cerco epidemiológico de las personas positivas”, señaló.

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Según Moreno Santos, la preocupación radica en que la cepa detectada correspondería a la variante sudamericana o “cepa de los Andes”, considerada más agresiva que otras variantes circulantes en Europa.

“La cepa europea tiene una mortalidad cercana al 15 %, mientras que la cepa sudamericana puede alcanzar una letalidad de hasta el 50 %; es decir, la mitad de los pacientes infectados podrían fallecer”, explicó el especialista.

No obstante, el epidemiólogo insistió en que aún es prematuro generar alarma entre la población y recomendó esperar la evolución de los casos detectados en Argentina.

El especialista indicó que los primeros síntomas suelen confundirse con un cuadro gripal común. Entre ellos se encuentran malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre. Sin embargo, advirtió que la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia complicaciones respiratorias severas.

“Posteriormente aparece dificultad respiratoria y, en los casos graves, el paciente puede desarrollar edema agudo de pulmón, que es cuando los pulmones se llenan de líquido. Estos pacientes requieren manejo en unidades de cuidados intensivos y la mortalidad es alta”, explicó.

¿Hay vacunas disponibles?

De acuerdo con Juan José Espitia De la Hoz, docente del Departamento de Salud Pública y del Departamento de Medicina de la Universidad del Norte, actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral aprobado contra el hantavirus.

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Por ello, las principales medidas de prevención están enfocadas en reducir la exposición a los roedores y a espacios potencialmente contaminados.

Entre las recomendaciones preventivas se encuentran el control de roedores en las viviendas, la ventilación de espacios cerrados antes de ingresar, la limpieza con desinfectantes como hipoclorito y el uso de guantes y elementos de protección personal.

Además, en las zonas donde circula el virus se recomienda evitar el contacto estrecho con casos sospechosos durante el período de incubación.

El especialista explicó que el perfil epidemiológico más frecuente corresponde a hombres entre los 30 y 40 años, principalmente residentes en zonas rurales o vinculados a actividades como agricultura, construcción y limpieza de espacios cerrados, consideradas de mayor riesgo para la exposición al virus.

En cuanto al período de incubación, este puede variar entre 7 y 49 días dependiendo del tipo de virus. El virus presenta un promedio cercano a 30 días, mientras que el virus Andes tiene un promedio de 18 días.

Es de anotar que, en los casos de transmisión de persona a persona, el período puede oscilar entre 9 y 40 días.

¿Cuál es la historia del crucero en el que se propagó el virus?

La alerta por el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias internacionales, luego de que se confirmaran varios contagios y al menos tres muertes relacionadas con la enfermedad.

El crucero, que había partido desde Ushuaia, en Argentina, realizaba una travesía turística cuando algunos pasajeros comenzaron a presentar síntomas respiratorios. Con el paso de los días, las autoridades confirmaron cinco casos positivos y otros tres sospechosos, en viajeros de diferentes nacionalidades europeas.

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Las investigaciones apuntan a que el virus correspondería a la variante andina del hantavirus, una cepa poco frecuente que, a diferencia de otras, puede transmitirse entre personas por contacto cercano.

La hipótesis principal es que uno de los pasajeros habría llegado contagiado antes de embarcar. Mientras avanza la investigación, varios pasajeros fueron trasladados a centros médicos en distintos países y las autoridades continúan con el seguimiento de quienes tuvieron contacto estrecho con los casos confirmados.

El MV Hondius navega actualmente rumbo a las Islas Canarias, en España, tras permanecer varios días en aislamiento cerca de Cabo Verde debido al brote de hantavirus reportado en la embarcación.