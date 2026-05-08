Llega el fin de semana para festejar a mamá y qué mejor manera de hacerlo que con planes culturales llenos de tradición. Uno de ellos es precisamente en el municipio de Campo de la Cruz, donde se vivirá este viernes y sábado el XVIII Festival de la Décima Improvisada.

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El evento es organizado por la Alcaldía de Campo de la Cruz y cuenta con el apoyo de la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, así como con el respaldo de la Fundación de la Décima Improvisada (Fúndica), el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Doctorado en Sociedad y Cultura de la Universidad Simón Bolívar.

La versión XVIII del festival contará con la participación de 21 concursantes y la asistencia de 1.100 visitantes provenientes de municipios del Atlántico, Bolívar, Magdalena y del interior del país, quienes tendrán la oportunidad de apreciar en vivo la décima espinela.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó que la décima y la tradición oral son parte esencial de la identidad del Caribe, al mantener viva la memoria, la creatividad y el talento de sus comunidades, y reiteró el compromiso de la administración departamental de seguir respaldando estos espacios que proyectan este arte desde el Atlántico para Colombia y el mundo.

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“Desde la Gobernación del Atlántico seguimos apoyando la décima improvisada, porque es una forma muy nuestra de contar lo que somos. Estos encuentros ayudan a que los decimeros sigan creciendo y a que la tradición oral no se pierda, sino que pase de generación en generación. Queremos que este arte siga llegando cada vez más lejos y que el nombre del Atlántico se escuche con orgullo en todo el país y el mundo”, expresó el mandatario.

Para los cultores, este espacio es vital. El decimero Lisandro Polo, subrayó el valor del festival como un escenario que salvaguarda la identidad y la memoria colectiva del territorio. ”La décima es nuestra voz. Aquí contamos lo que somos, lo que vivimos y lo que soñamos. Este festival mantiene viva una tradición que viene de nuestros abuelos”.

El también decimero Luis Suárez Suárez, de Campo de la Cruz resaltó el encuentro como un punto de convergencia para los exponentes de esta manifestación cultural. “Para nosotros, los decimeros del departamento, este festival es como nuestra casa. Aquí nos encontramos, aprendemos unos de otros y demostramos que la improvisación sigue más viva que nunca”.

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En esta edición se rendirá homenaje a Eduardo Páez Martínez, uno de los más grandes maestros de la décima improvisada, destacado como repentista, verseador y escritor. Sus composiciones, caracterizadas por su finura, exaltaban a la mujer y reflejaban un amplio conocimiento de la historia grecorromana.

Fue ganador de múltiples festivales, incluyendo el primer lugar en Campo de la Cruz en 1982 y 1983, y participó en encuentros en diversos municipios de la región. En reconocimiento a su legado y al valor de la décima como manifestación cultural del territorio, la tarima de la plaza principal de Campo de la Cruz llevará su nombre.

Planes con mamá

Otro plan imperdible será en Aduana Piano Bar, ubicado en el complejo del Palacio Amarillo, donde desde el mediodía se vivirá una celebración con buena música, gastronomía y momentos memorables.

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La jornada contará con un almuerzo especial acompañado por la presentación en vivo de Moisés Márquez y su Sonora Sax, una propuesta musical que promete llenar el espacio de ritmo, sensibilidad y una atmósfera ideal para compartir en familia.

De igual manera en el Bar Restaurante La Cueva tendrá una programación especial durante todo el día domingo con un menú especial, música en vivo y premios para la reina de la casa.

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Otra de las serenatas a mamá se dará este viernes a las 7 de la noche en el piso 4 del Centro Comercial Mall Plaza con la participación de Yo me llamo Luis Miguel y vuelve a repetirse el día sábado a la misma hora pero con la voz de Yo me llamo Vicente Fernández, quienes interpretarán los clásicos de estos artistas en un derroche de amor y talento.

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También se le puede regalar una tarde única de creatividad y relajación con el taller de creación de velas que se realizará este sábado de 3 a 5 de la tarde en Raíces Taller, ubicado en la calle 19#21-31, del municipio de Baranoa.

En este taller aprenderán a elaborar un bouquete con flores de cera, que podrán prenderlas y usarlas para aromatizar ese lugar especial de su hogar.

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A disfrutar del helado

Por estos días Barranquilla se saborea de helado con la primera edición del Deseo Helado Fest, una propuesta gastronómica que se realiza hasta este sábado en distintos puntos de la ciudad y cuya inspiración surgió de La Divina Comedia de Dante, obra que recorre el infierno, el purgatorio y el paraíso como metáfora de los deseos humanos. Bajo esa premisa, cada heladería participante creó un producto exclusivo basado en un “deseo”, explorando conceptos como sensualidad, equilibrio, exceso, pureza y tentación.

“El festival no es solamente probar un helado. Es recorrer una historia, interpretar sabores y vivir una experiencia sensorial”, señaló Mariana Gutiérrez, una de sus organizadoras.

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Los asistentes podrán recorrer distintos puntos de Barranquilla y Puerto Colombia para descubrir cada propuesta dentro de una misma dinámica de consumo, incentivando no solo la degustación sino también el movimiento por diferentes zonas de la ciudad.