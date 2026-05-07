Mucha información ha venido circulando alrededor del brote de hantavirus que se ha registrado en el crucero MV Hondius. De momento, las autoridades sanitarias han confirmado cinco contagios y otros cuatro sospechosos, a lo que se añaden dos personas que viajaban en el barco aisladas en Singapur sin síntomas o muy leves.

Una de las preguntas más frecuentes es si puede convertirse en una gran epidemia o si puede compararse con el coronavirus. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró este jueves que no hay razones para que pueda darse ese escenario.

“Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como la covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora”, dijo a la prensa la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Agregó que el hantavirus se transmite de forma muy diferente al coronavirus causante de la pandemia hace seis años, mediante contacto estrecho e íntimo, mientras que el causante de la covid-19 se contagiaba por vía respiratoria.

¿Cómo se transmite?

La transmisión de hantavirus a los humanos se produce por contacto con orina, excrementos o saliva contaminados de roedores infectados. La infección también puede ocurrir, aunque con menos frecuencia, a través de mordeduras de roedores. Las actividades que implican contacto con roedores, como la limpieza de espacios cerrados o mal ventilados, la agricultura, los trabajos forestales y dormir en viviendas infestadas de roedores, aumentan el riesgo de exposición.

Hasta la fecha, la transmisión de persona a persona del virus Andes solo se ha documentado en América y sigue siendo poco común. Cuando ocurre, la transmisión entre personas se ha asociado con un contacto estrecho y prolongado, especialmente entre miembros de la misma familia o parejas íntimas, y parece ser más probable durante la fase inicial de la enfermedad, cuando el virus es más transmisible.

Medidas preventivas para evitar un contagio

De acuerdo con la OMS, la prevención de la infección por hantavirus depende principalmente de la reducción del contacto entre personas y roedores. Estas son algunas medidas que se deben tener en cuenta:

Mantener limpios los hogares y los lugares de trabajo

Sellar las aberturas que permiten la entrada de roedores a los edificios

Almacenar alimentos de forma segura

Utilizar prácticas de limpieza seguras en áreas contaminadas por roedores

Evitar barrer o aspirar los excrementos de roedores

Humedecer las áreas contaminadas antes de la limpieza

Reforzar las prácticas de higiene de manos

Síntomas

En los seres humanos, los síntomas suelen comenzar entre una y ocho semanas después de la exposición, dependiendo del tipo de virus, e incluyen normalmente fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas o vómitos.