Aunque no se habla mucho de este tema, el cuidado del piso pélvico es un tema muy importante en la salud femenina.

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No solo por su función de sostén de órganos como la vejiga, el útero y el recto, sino también por su impacto directo en la calidad de vida.

Factores como el embarazo, el parto, el sobrepeso o el paso del tiempo pueden debilitar esta zona, generando molestias que van desde la incontinencia urinaria hasta los prolapsos, por lo que su fortalecimiento y prevención resultan fundamentales.

6 ejercicios para fortalecer su suelo pélvico

Especialistas en salud destacan que existen medidas efectivas para mantener esta musculatura activa y funcional.

Entre ellas, los ejercicios de conciencia —similares a los conocidos como contracciones tipo Kegel— permiten identificar y trabajar de forma específica el piso pélvico. Estos consisten en contraer los músculos como si se intentara detener la orina, mantener la tensión unos segundos y luego relajar, repitiendo el proceso varias veces al día.

A esto se suman hábitos cotidianos que marcan la diferencia. Mantener una buena postura al estar sentado o de pie ayuda a reducir la presión en la zona, mientras que la respiración diafragmática favorece el trabajo conjunto con el core y disminuye la sobrecarga pélvica.

Además, evitar el estreñimiento mediante una dieta rica en fibra y una hidratación adecuada es clave para prevenir esfuerzos que puedan debilitar estos músculos.

Andrii Rakov Imagen referencial de ejercicio en casa.

El control del peso también juega un papel importante, ya que el exceso de carga corporal incrementa la presión sobre el piso pélvico. Por eso, adoptar un estilo de vida saludable no solo beneficia la salud general, sino que también actúa como un factor protector frente a posibles disfunciones.

Los expertos coinciden en que la prevención y la educación son esenciales. Reconocer a tiempo síntomas como escapes de orina o sensación de peso en la zona permite buscar atención profesional y evitar complicaciones mayores. En este sentido, la kinesiología especializada ofrece herramientas para evaluar y tratar estas condiciones de manera oportuna.

Asimismo, hablar abiertamente sobre la salud pélvica también contribuye a derribar mitos, como la creencia de que la incontinencia es una consecuencia inevitable de la edad o la maternidad.