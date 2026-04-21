El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso de viruela símica mpox del clado Ib en el país, detectado en el departamento de Antioquia como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica.

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Aunque el hallazgo ha encendido las alertas sanitarias, las autoridades aclaran que no implica un aumento inmediato del riesgo para la población general.

Desde 2022 hasta la semana epidemiológica 13 de 2026, el Instituto Nacional de Salud ha registrado más de 4.800 casos confirmados en el país, todos correspondientes al clado II.

El Ministerio de Salud confirmó el primer contagio de una nueva variante de viruela símica o viruela del mono en el país. ¿Cómo se transmite y cómo se puede prevenir? Experto explica.



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La aparición del clado Ib se da en un contexto internacional donde la Organización Mundial de la Salud lo declaró en 2024 como emergencia de salud pública de importancia internacional.

¿Qué es la mpox viruela símica y cómo se manifiesta?

La mpox es una enfermedad viral que se caracteriza principalmente por lesiones en la piel que pueden aparecer en:

Cara

Palmas de las manos y plantas de los pies

Boca y cuello

Zona genital o anal

La mpox es una enfermedad viral que se caracteriza principalmente por lesiones en la piel que pueden aparecer en muchos lados del cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas del mpox viruela símica?

Fiebre

Escalofríos

Cansancio intenso

Dolor muscular y de cabeza

Inflamación de ganglios

¿Cómo se transmite el virus mpox viruela símica?

Según la Organización Panamericana de la Salud, esta enfermedad se transmite por:

Contacto directo con lesiones o fluidos corporales

Secreciones respiratorias

Superficies contaminadas

El periodo de incubación puede durar hasta tres semanas, mientras que los síntomas suelen extenderse entre 7 y 14 días.

Asimismo, el Ministerio de Salud y Protección Social ha dispuesto la vacunación como una estrategia clave para grupos de alto riesgo, con un esquema de dos dosis.

¿Cuáles son las poblaciones con mayor riesgo al mpox viruela símica?

Personas en entornos cerrados

Personas con múltiples parejas sexuales

Personal de salud sin protección adecuada

Personas que viven con VIH

Asimismo, el Ministerio de Salud y Protección Social ha dispuesto la vacunación como una estrategia clave para grupos de alto riesgo, con un esquema de dos dosis.

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Además, recomienda mantener una adecuada higiene de manos, evitar compartir objetos personales, limitar el contacto físico con personas con síntomas y adoptar prácticas sexuales seguras.

Igualmente señalaron que aunque el uso de preservativo reduce riesgos, no elimina completamente la posibilidad de contagio debido al contacto piel a piel.