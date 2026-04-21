Autoridades aeronáuticas, de seguridad y operadores aéreos dejaron listo el plan de acción que permitirá atender el alto flujo de viajeros en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo, durante la celebración del Festival Vallenato, cuando se esperan vuelos nacionales e internacionales.

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Durante la jornada se abordaron diferentes aspectos como la planificación de la operación aérea, la gestión de slots, el fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria, los controles migratorios y aduaneros, la atención a pasajeros en horas pico y la activación de planes de contingencia.

El director regional norte de la Aeronáutica Civil, Camilo Andrés Cuello Nieves, explicó que esta condición implica el cumplimiento de requisitos especiales por parte de todas las entidades involucradas.

“El aeropuerto Alfonso López por norma regulatoria opera como aeropuerto internacional para estos eventos culturales. En esos días se deben cumplir todos los requerimientos establecidos, especialmente por parte de Migración Colombia, que regula el ingreso y salida de pasajeros”, afirmó.

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El plan contempla refuerzo de la seguridad por parte de la Policía Nacional dentro y fuera de la terminal, mayor capacidad operativa en la torre de control y personal adicional para orientar a los viajeros

Aumento de rutas y aerolíneas

Durante la temporada del Festival Vallenato se contará con vuelos adicionales a la oferta regular, incluyendo rutas de Clic desde Medellín; Wingo y LATAM desde Bogotá; Satena desde Medellín; y conexiones desde Barranquilla, además de la llegada de vuelos privados.

De acuerdo con las proyecciones de la Aeronáutica Civil, se espera movilizar a más de 10.000 pasajeros durante esta festividad, lo que representa un reto operativo y logístico para las autoridades y el sector aeronáutico.

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También se definieron planes de contingencia ante posibles retrasos o cancelaciones de vuelos, teniendo en cuenta el alto tráfico aéreo nacional, especialmente desde Bogotá, donde se regula gran parte de la operación.

Finalmente, en articulación con la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, se revisó el cronograma de llegada de artistas y personalidades, con el fin de coordinar accesos a la plataforma aeroportuaria y garantizar condiciones de seguridad durante su arribo y salida de Valledupar.