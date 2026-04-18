En el municipio de Aguachica, sur del Cesar, se dio inicio al proceso de formulación de las políticas públicas de infancia y adolescencia que orientarán durante los próximos 12 años la protección a menores de edad y su bienestar.

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Este proceso se da con el acompañamiento de la Escuela de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública y la Alcaldía Municipal, que es liderada por la alcaldesa Greisy Roqueme.

De acuerdo con el ente territorial, durante la primera jornada se desarrollaron espacios de diálogo y trabajo colaborativo enfocados en la identificación de necesidades y la proyección de programas y estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes.

Alcaldía de Aguachica

“Venimos trabajando de manera articulada con la Administración Municipal en la definición de un direccionamiento estratégico, a partir de un diagnóstico que permitirá establecer la ruta para la implementación de estas políticas públicas en los próximos tres periodos de gobierno”, señaló Óscar Simmoonds, asesor nacional de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP.

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Estos encuentros han permitido consolidar un ejercicio participativo en el que los diferentes actores aportan desde su experiencia y conocimiento, fortaleciendo la construcción de una política pública incluyente, sostenible y ajustada a las realidades del territorio.

Por su parte, Yadibeth Payares, enlace de Niños, Niñas y Adolescentes de la Alcaldía de Aguachica, destacó que este proceso “permitirá generar beneficios en materia de garantía de derechos y promover una participación activa, que facilite identificar las necesidades reales de esta población y orientar las acciones institucionales en su favor”.

Las jornadas de trabajo continuarán con la intervención de entidades y comunidad, con el objetivo de consolidar una política pública integral inicialmente mencionada.