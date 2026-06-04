El movimiento ciudadano Defensores de la Patria, liderado por el candidato presidencial Abelardo De la Espriella, aseguró este miércoles a través de un comunicado que ‘el Tigre’ “representa la oportunidad de reconstruir la alianza con Estados Unidos”, la cual se encuentra deteriorada, según las declaraciones emitidas el martes por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

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JOSEFINA VILLARREAL Abelardo De la Espriella

El funcionario del gobierno de Donald Trump afirmó que Latinoamérica está “llena” de países aliados de Washington, algo que catalogó como un “logro importante”, pero señaló como excepciones a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia.

“En términos generales, se trata ahora de una región llena de aliados de Estados Unidos, de líderes afines a Estados Unidos y de una orientación favorable hacia Estados Unidos”, destacó Rubio durante una audiencia ante el Senado estadounidense.

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El jefe de la diplomacia de EE. UU. apuntó, sin embargo, “la excepción de Nicaragua, Cuba y, obviamente, Venezuela, que sigue presentando algunos desafíos, y, por supuesto, Brasil, aunque está en medio de un ciclo electoral, y en cierta medida también el actual Gobierno de Colombia, cuyo presidente ha sido problemático”, refiriéndose a Gustavo Petro, que a su vez apoya a Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

Ante las declaraciones de Marco Rubio, la campaña de ‘el Tigre’ subrayó que “mientras Petro ha protagonizado constantes tensiones con Estados Unidos, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella recibió además el respaldo del presidente Donald Trump, quien celebró su victoria en la primera vuelta y destacó sus capacidades para fortalecer la economía, generar empleo, combatir el crimen, enfrentar el narcotráfico y restaurar el orden público en Colombia”.

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El republicano publicó en redes sociales el martes: “Felicitaciones al candidato presidencial colombiano ‘El Tigre’, Abelardo De La Espriella, un líder inteligente, fuerte y decidido, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia”.

En ese sentido, Defensores de la Patria destacó que “el respaldo de los principales líderes de la administración estadounidense a Abelardo De la Espriella evidencia la confianza que genera en su propuesta de gobierno y la oportunidad histórica de fortalecer nuevamente la relación entre Colombia y su principal socio internacional”.

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