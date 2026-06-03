En medio del ambiente político que vive el país de cara a las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio, la circulación de información imprecisa, rumores y versiones sin fundamento se ha convertido en una constante. En este contexto, resulta fundamental aclarar la posición del candidato presidencial Abelardo De La Espriella respecto al incremento del salario mínimo establecido para 2026.

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Desde que el Gobierno nacional anunció la medida, De La Espriella expresó de manera pública y contundente su postura frente al tema. “El salario mínimo no se puede bajar. Ya se lo dieron a la gente, no podemos generarle esa decepción al pueblo”. Esa ha sido su posición desde el primer momento y continúa siendo la misma.

A lo largo de sus intervenciones en distintos escenarios, el candidato ha insistido en la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo de los colombianos mediante políticas orientadas a la libertad económica, el crecimiento empresarial y la disminución de cargas que limitan la generación de empleo. Para él, el aumento salarial es una realidad que debe respetarse y cumplirse.

Por esa razón, su propuesta se enfoca en crear mecanismos que alivien la presión económica sobre los empresarios, especialmente a través de la reducción de cargas tributarias, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones laborales y preservar la estabilidad del empleo formal. Esta visión busca generar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas. Además, considera que el crecimiento económico debe construirse a partir de incentivos que favorezcan la inversión y la productividad.

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En coherencia con esta posición, las empresas vinculadas al candidato implementaron el aumento salarial desde el momento en que se conoció oficialmente el porcentaje decretado. La decisión fue adoptada de forma inmediata, incluso cuando existían intentos de algunos sectores por promover acciones encaminadas a suspender la medida ante el Consejo de Estado.

Para el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, las decisiones adoptadas en beneficio de los colombianos deben ser respetadas y ejecutadas. Su planteamiento consiste en trabajar para reducir los posibles efectos negativos que puedan derivarse de ellas y generar condiciones que permitan que sus beneficios se mantengan en el tiempo.

Un gobierno sin psicología del diminutivo

Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, De La Espriella cuestionó lo que denomina la “psicología del diminutivo”, concepto con el que se refiere a una mentalidad que, según su visión, ha limitado las posibilidades de desarrollo y crecimiento de los colombianos.

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Para el candidato, centrar las aspiraciones económicas únicamente en el salario mínimo refleja una perspectiva reducida sobre el potencial de progreso de los ciudadanos. “Hay que dejar de pensar en diminutivos... salario mínimo. Vamos a pensar en un salario máximo que le lleve a la gente verdadera prosperidad, capacidad adquisitiva”, sentenció Abelardo.

Esta visión plantea un modelo económico en el que más personas tengan acceso a oportunidades para emprender, consolidar empresas, generar empleo y construir proyectos productivos que contribuyan al bienestar colectivo. El objetivo, sostiene, es promover una economía que permita a los ciudadanos avanzar más allá de la subsistencia y alcanzar mayores niveles de prosperidad.

Finalmente, el movimiento Defensores de la Patria reafirma que el salario mínimo se mantendrá durante un eventual gobierno del Tigre. Asimismo, se impulsarán medidas destinadas a aliviar las cargas que enfrentan los empresarios y a promover las transformaciones económicas necesarias para fortalecer el crecimiento del país, generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los colombianos.