La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció que acompañará las obras de acceso al Estadio Jaraguay, en la ciudad de Montería. Con ello aclara que no ha negado autorización alguna para las mencionadas obras.

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Sin embargo, deja claro que “no ha recibido una solicitud formal radicada conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la Resolución 716 de 2015 para intervenciones sobre infraestructura vial concesionada”.

A su vez Roberto Uparela Brid, vicepresidente ejecutivo de la ANI, expresó la disposición permanente de la entidad para acompañar técnicamente a la gobernación de Córdoba y a la alcaldía de Montería a revisar las solicitudes que sean formalmente presentadas y contribuir, dentro de sus competencias, al desarrollo de soluciones que beneficien a la ciudadanía y promuevan un desarrollo territorial seguro y sostenible.

Agregó el funcionario que “en ejercicio de sus competencias, la ANI ha brindado oportunamente orientación técnica y jurídica a las autoridades territoriales sobre el trámite, la documentación requerida y el marco normativo aplicable para la evaluación de este tipo de proyectos”, y recordó que “estos procedimientos no constituyen una barrera administrativa, sino una herramienta de gestión orientada a garantizar la seguridad vial, proteger la infraestructura pública y asegurar intervenciones técnicamente viables y sostenibles”.

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