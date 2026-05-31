Con un mensaje centrado en la participación ciudadana, el respeto por las instituciones y la importancia del voto como herramienta de decisión colectiva, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, aperturó la jornada electoral de este domingo 31 de mayo.

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A su vez el mandatario invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho al sufragio con tranquilidad, responsabilidad y convicción.

El mandatario destacó que la democracia se fortalece cada vez que los ciudadanos participan activamente en las urnas y recordó que, más allá de candidatos y campañas, lo verdaderamente trascendental es la capacidad de cada persona para decidir el rumbo del país mediante su voto.

“Los gobiernos pasan. Las campañas terminan. El ruido se apaga. Pero el derecho a elegir permanece, y es nuestro deber cuidarlo”, expresó el alcalde.

El mandatario también agradeció el trabajo de los jurados de votación, la Registraduría Nacional, la Fuerza Pública y todos los funcionarios que hacen posible el desarrollo normal de las elecciones, resaltando que su labor garantiza que la democracia se materialice en hechos concretos para los ciudadanos.

Asimismo, hizo un llamado a los monterianos para que acudan a las urnas y ejerzan su derecho de manera libre y consciente. “Vote con tranquilidad. Vote con respeto. Vote con convicción”, manifestó.