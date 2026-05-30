En cumplimiento de su misión constitucional y en el marco de las acciones de planeación y coordinación interinstitucional para la jornada de elección presidencial que se desarrollará mañana domingo 31 de mayo, la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería dispuso un componente operacional de más de 1.600 uniformados.

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Ellos estarán desplegados en los municipios de Montería, Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y San Pelayo realizando trabajos tendientes a garantizar las condiciones de orden público, seguridad y convivencia ciudadana necesarias para el normal desarrollo de los comicios, permitiendo que los ciudadanos ejerzan libremente su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, legalidad y transparencia.

La institución ha fortalecido las acciones de prevención, vigilancia y control en puestos de votación, corredores viales, áreas urbanas y rurales, así como el acompañamiento permanente a las autoridades electorales y demás entidades comprometidas con el desarrollo del certamen democrático.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, indicó que “la Policía Nacional ha dispuesto todas sus capacidades institucionales, humanas, logísticas y tecnológicas para garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales en nuestra jurisdicción. Nuestro compromiso es velar por la seguridad de los ciudadanos, la protección del proceso democrático y la preservación de las condiciones de tranquilidad y convivencia que permitan una jornada electoral transparente y en paz”.

Asimismo, habrá monitoreo permanente de la situación de seguridad en los cinco municipios que integran el área metropolitana, en coordinación con las autoridades civiles, electorales y organismos de control, con el propósito de atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera afectar el normal desarrollo de la jornada.

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El oficial invita a la comunidad a informar de manera inmediata cualquier hecho que pueda afectar el orden público, la integridad de las personas o la transparencia electoral a través de la línea de emergencia 123 y la Línea Contra el Crimen 314 358 7212.