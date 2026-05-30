A las 12:10 de la madrugada de este sábado 30 de mayo fue confirmado en la Clínica Bonnadona el deceso de Julio Enrique Ruiz Polanía, de 39 años de edad, luego de permanecer más de dos meses internado como consecuencia del ataque a tiros del que fue víctima frente a un establecimiento comercial en el norte de Barranquilla.

“El fallecimiento se produjo a las 00:10 horas en las instalaciones de la clínica Bonnadona, hecho que fue confirmado por los galenos de turno, debido a la gravedad de las heridas que presentaba”, registró un informe policial conocido por EL HERALDO.

Fotografía de una de las víctimas, siendo auxiliada tras la balacera.

Recordemos que Ruiz Polanía fue uno de los tres tiroteados del atentado que se perpetró en la madrugada del jueves 19 de marzo frente a un billar localizado en la carrera 43, entre calles 82 y 84, en el norte de esta capital.

La institución armada señaló en su momento que todo sucedió a eso de las 2:00 a. m. frente al negocio ‘El Mister’.

JHONY OLIVARES Zona externa del billar ubicado en la carrera 43.

En el parqueadero del lugar permanecían Ruiz Polanía; Luis Bernal Castro Barrios, de 30, y José Armando Pertuz Montenegro, de 39 años.

De un momento a otro, los hombres fueron abordados por cuatro individuos que se acercaron en un taxi de placas TZK-850. Todos portaban armas de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con proveedores extendidos.

La aproximación derivó en una violenta balacera que dejó herido de gravedad a Julio Ruiz Polanía, luego de recibir al menos diez impactos de bala. Sus acompañantes tuvieron heridas leves.

Luego de cometer el atentado, las personas que descendieron del taxi abordaron este mismo vehículo y emprendieron su huida por toda la carrera 43. Sin embargo, a la altura de la calle 95, chocaron contra otro vehículo tipo taxi que permanecía estacionado antes de llegar a la intersección vial.

cortes Taxi en el que se movilizaban los individuos.

Tras el impacto, que solo dejó daños en los vehículos, agentes de la Policía Metropolitana los enfrentaron y los desarmaron.

Uno de los capturados fue Anderson David Núñez Guzmán, de 18 años; además Jorge Luis Prada Iriarte, de 19, y los otros dos resultaron ser menores de edad, de 14 y 17 años.

Es importante reseñar que Jorge Luis Prada Iriarte falleció a finales de abril luego de permanecer internado en la Clínica Reina Catalina.

Cuñado de alias Castor

Sobre el atentado de marzo, la Policía comunicó que estaba relacionado con la sangrienta disputa entre las estructuras criminales Los Costeños y Los Pepes, al determinar la cercanía de una de las víctimas, en este caso Julio Ruiz Polanía, con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

Julio Enrique resultó ser hermano de Dinelly Beatriz Ruiz Polanía, pareja del jefe de Los Costeños y quien en diciembre de 2024 entró en el radar de las autoridades luego de su captura en medio de un proceso por de lavado de activos. Cabe destacar que la mujer solo fue retenida por unas horas y luego un juez decidió ponerla en libertad.

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, condenado por la justicia a 26 años de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía, se pronunció a través de una carta sobre el hecho criminal registrado en la madrugada del jueves 19 de marzo.

Cortesía

Desde el centro penitenciario de Cómbita, en Boyacá, señaló a integrantes de Los Pepes de haber atacado a sus conocidos.

Un par de días después, Digno Palomino Rodríguez, jefe dentro de la estructura criminal Los Pepes salió al paso ante los señalamientos sobre su presunta participación en el atentado y rechazó las acusaciones a las que se refirió como “infundadas”.

“Es inaceptable que cada vez que ocurra un hecho lamentable en la ciudad, se acuda de manera sistemática y ligera a mi nombre para señalarme como responsable sin que medie una investigación previa ni una sola prueba técnica que lo sustente…”, publicó Palomino en su momento.