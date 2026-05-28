En la noche del miércoles 27 de mayo se registró un grave accidente en la Vía al Mar, en el sentido Barranquilla-Cartagena, a la altura del templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como Iglesia mormona.

Lea: Familia de menor herido en atentado en Polideportivo Los Robles clama por una “remisión de la Nueva EPS”

De acuerdo con las primeras versiones, la persona que conducía una camioneta marca Toyota en sentido Barranquilla-Cartagena perdió el control de la misma y terminó invadiendo la calzada contraria.

Según el relato de algunos testigos del accidente, el vehículo chocó primero contra el separador central de la vía y luego contra un poste de energía, que terminó derribando. Pero lo que frenó su aparatoso trayecto fue la colisión con otro carro que transitaba en sentido Puerto Colombia-Barranquilla y en el cual se movilizaba el reconocido locutor, actor y comentarista deportivo Hugo Urruchurto.

Lea: Sicarios en moto asesinan a un adolescente y un adulto en el Polideportivo de Los Robles mientras veían un partido

Las dos camionetas chocaron de frente y al menos tres personas resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.

Los reportes indican que Urruchurto, quien trabaja en la emisora Olímpica Stereo y el canal regional Telecaribe, salió ileso del accidente, con golpes menores que no comprometen su salud.