En la noche de este viernes 22 de mayo se registró un accidente en la Vía al Mar, en jurisdicción de Tubará, que dejó a cinco personas lesionadas.

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De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro se presentó a las 7:30 de la noche en el kilómetro 75+300 e involucró un vehículo tipo camioneta, un automóvil y una carretilla de tracción humana.

Testigos señalaron que la camioneta, una Toyota Hilux, chocó contra la carretilla, que transitaba sin dispositivos luminosos, en el sentido Barranquilla - Cartagena, y luego invadió el carril contrario, chocando también con un automóvil marca Renault Logan, que se movilizaba en sentido Cartagena – Barranquilla.

Los lesionados fueron auxiliados por los organismos de emergencia y trasladados a centros asistenciales.

Por su parte, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento del Atlántico realizaron la atención del caso, adelantando los actos urgentes y labores correspondientes para establecer plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.