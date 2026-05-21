La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través de unidades del GAULA, logró la captura de alias El Auténtico, presunto integrante de Los Costeños, en el barrio Ciudad Salitre, del municipio de Soledad, mediante diligencia de allanamiento y registro.

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Este sujeto fue aprehendido mediante orden judicial, por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. El operativo fue realizado en el marco de la lucha contra la extorsión que se viene desarrollando en Soledad, Barranquilla y su área metropolitana.

“De acuerdo con las investigaciones, el capturado, al parecer, realizaba exigencias económicas al gremio de motocarros en el municipio de Soledad, utilizando la marcación con stickers como mecanismo de intimidación y constreñimiento para el cobro de extorsiones”, señaló la Policía.

Asimismo, las autoridades indicaron que esta persona sería hombre de confianza de alias Maldad, cabecilla de esta estructura criminal y actualmente recluido en centro carcelario, desde donde, presuntamente, lideraría y coordinaría las extorsiones contra el gremio de motocarros en el municipio de Soledad.

Además, el capturado presenta dos anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales y extorsión.

“En desarrollo de las estrategias operativas y de investigación adelantadas por las autoridades, durante este 2026 se ha logrado la captura de 121 personas por el delito de extorsión en Barranquilla y su área metropolitana, resultados que reflejan el compromiso institucional en la lucha contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía”, se lee en el comunicado.

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El brigadier general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía de Barranquilla, indicó que la institución continuará desarrollando acciones contundentes contra las estructuras delincuenciales dedicadas a la extorsión, “fortaleciendo las capacidades investigativas y operativas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger a los diferentes sectores económicos de la región”.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523.