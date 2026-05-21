La Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado decretó el pasado miércoles 20 de mayo una medida cautelar de urgencia para suspender provisionalmente los efectos de la Resolución 72 de 2026, mediante la cual la Fiscalía había levantado las órdenes de captura de siete cabecillas de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto del Valle de Aburrá.

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Los siete líderes son: Alberto Antonio Henao Acevedo, alias Albert; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.

La medida cautelar, decretada por el alto tribunal, se aplicó sobre estos siete líderes de estructuras armadas organizadas, que aún gozaban de la suspensión de 23 órdenes de captura otorgadas por el ente acusador, a quienes adelantan diálogos de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.

La decisión responde a una demanda de nulidad presentada por la Gobernación de Antioquia contra dicha resolución emitida por la Fiscalía el pasado 27 de marzo.

Cabe recordar que e pasado 6 de abril, 10 días después de la primera resolución, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, decidió revocar la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura, por lo que el beneficio se mantenía para 7 personas.

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Según la Sala Contencioso Administrativa, la Fiscalía General de la Nación no realizó una verificación material, autónoma y suficiente de los requisitos legales exigidos para otorgar tales beneficios.