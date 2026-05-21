En medio de la incertidumbre jurídica que rodea la reforma pensional, además del freno que tuvo el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, el presidente Gustavo Petro les ordenó a varias entidades del Gobierno reforzar la vigilancia al sistema pensional.

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La orden del mandatario nacional, dirigida al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Superintendencia Financiera, Colpensiones, la Secretaría Jurídica de Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, está bajo la Directiva 04 del 19 de mayo de 2026.

Hay que recordar que la Corte Constitucional todavía no define el futuro definitivo de la reforma pensional aprobada en 2024, mientras el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, con el que el Gobierno buscaba ordenar el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados a Colpensiones, correspondientes a más de 135 mil afiliados que se cambiaron de régimen.

En la directiva se incluye que la Superintendencia Financiera haga seguimiento especial a los efectos de la reforma. En el documento se lee que esta entidad “adelantará las actuaciones de vigilancia y seguimiento que considere pertinentes respecto de los efectos administrativos, operativos y financieros derivados de la aplicación del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024”.

También se lee que la Superintendencia podrá evaluar “la adecuada administración y trazabilidad de los recursos pensionales”, “la protección de los derechos e intereses de los afiliados” y “los posibles impactos sobre la estabilidad y continuidad del sistema pensional”.

El presidente, de igual forma, ordenó una coordinación interinstitucional entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo, la Superfinanciera y Colpensiones para garantizar la continuidad del servicio público de pensiones, proteger a los afiliados y mantener informada a la ciudadanía sobre los cambios y efectos de la reforma.