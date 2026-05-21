En la recta final de la carrera presidencial, Barranquilla será el epicentro de una intensa actividad política. Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda han escogido a la capital del Atlántico como escenario para realizar cierres de campaña, refrendando la importancia estratégica que ha adquirido la capital del Atlántico en el mapa electoral del país.

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De la Espriella, junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, estarán en la tarde de este sábado 23 de mayo en la explanada del Pabellón de Cristal del Malecón del Río junto con sus simpatizantes.

“Este encuentro representa mucho más que un acto de campaña; es un espacio de participación ciudadana para quienes creen en un modelo de autoridad, progreso y libertad económica, bajo el respeto por la Constitución, la ley y los valores democráticos”, destacó la dupla que lidera el movimiento Defensores de la Patria.

A su turno, Paloma Valencia, que cuenta con el aval del Centro Democrático y otros movimientos políticos, hará lo propio este viernes 22 en la Plaza de la Paz a partir de las 4:00 p. m., según lo informado por algunos congresistas que respaldan sus aspiraciones.

Por su parte, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, también estará en la ciudad este domingo para realizar su cierre de campaña en el Par Vial de la Carrera 50.

“El objetivo es convertir este emblemático corredor vial en una demostración histórica de respaldo ciudadano que impulse la llegada de Iván Cepeda a la Presidencia de Colombia”, indicó el Comité Alianza por la Vida en el Atlántico.

Las implicaciones políticas

Frente a este panorama, EL HERALDO consultó a varios analistas políticos sobre los impactos de estos movimientos en el ajedrez político nacional, siendo enfáticos en que no se trata solamente de una estrategia de visibilidad política, sino que desnuda la necesidad de estos sectores de medir fuerzas en una región que se ha convertido en escenario clave para la carrera por la Casa de Nariño.

Así lo recalcó el profesor e investigador Alejandro Blanco Zúñiga, quien aseguró que la realización de estos eventos políticos pone a Barranquilla en el centro de la disputa presidencial y la posiciona como una “plaza estratégica” debido a que “funciona como puerta de entrada al Caribe” al concentrar el voto urbano y fuertes estructuras políticas.

“En una elección cerrada, el Caribe puede convertirse en un territorio definitivo no necesariamente porque defina por sí solo la Presidencia, sino porque puede inclinar márgenes, consolidar ventajas o abrir camino hacia una segunda vuelta”, dijo el analista político a EL HERALDO.

En ese sentido, Blanco analizó que Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda representan tres apuestas en lo político y su presencia en la capital del Atlántico en la recta final de la carrera presidencial genera impactos en las dinámicas locales.

“Por un lado, Cepeda busca mostrar que el Pacto Histórico conserva fuerza en el Caribe y que puede movilizar distintos sectores sociales como los sindicatos o el movimiento estudiantil. Por su parte, De la Espriella intenta convertir su origen regional y su discurso de seguridad en una demostración de fuerza política, mientras que Valencia necesita disputar el voto de derecha y centroderecha para no dejarle ese espacio completamente a De la Espriella”, anotó.

Frente a la disputa ideológica, el investigador considera que mientras para la derecha se visiona como una plataforma de continuidad territorial, para la izquierda se convierte en una vitrina nacional. Por eso agregó que estos cierres de campaña permitirán medir hacia dónde se reacomoda el poder en el Caribe.

“No solo importa cuánta gente asiste, sino qué sectores se movilizan, qué liderazgos aparecen y qué narrativa logra instalarse en la ciudad”, recalcó.

Mientras que Luis Trejos, profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Uninorte, aseguró que existen dos escenarios que pueden explicar este fenómeno político.

En primer lugar, las campañas de oposición –es decir, Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia– buscan reforzar su presencia para atajar el crecimiento que ha tenido el Pacto Histórico durante las últimas elecciones.

“En ese sentido, los acuerdos o alianzas que logren construir con la representación local de Cambio Radical son muy importantes, ya que este partido cuenta con un significativo acumulado electoral”, mencionó.

A renglón seguido, anotó que desde el oficialismo –que impulsa la candidatura de Cepeda– se ha visionado no solo como una oportunidad para fortalecer y ampliar la votación obtenida en los comicios de Congreso, sino también para proyectar y fortalecer el capital político con el que esa colectividad llegaría a las elecciones locales del próximo año.