La Alcaldía de Malambo informó que fue iniciado el trámite para el regreso de su gestión catastral al Área Metropolitana de Barranquilla, luego de un arduo proceso de 2 años y 4 meses, el cual agilizará trámites y acercará los servicios a la comunidad con una futura oficina del AMB en el municipio.

La alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco Bonett, explicó que esta intervención representó un trabajo articulado y una gestión compleja ante la unidad administrativa catastral de la Gobernación del Valle del Cauca, permitiendo finalmente que hoy se inicie oficialmente el empalme para la reasunción de la carta catastral del municipio.

“Para nosotros, los malamberos, es un logro muy importante porque pronto tendremos una oficina del área metropolitana en nuestro territorio y podremos realizar muchos trámites directamente en el municipio”, expresó la alcaldesa.

Por su parte, el director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, destacó que el regreso de Malambo al Área Metropolitana reafirma el compromiso de brindar un servicio cercano, eficiente y de calidad para todos los ciudadanos.

El funcionario manifestó que la entidad trabajará en agilizar trámites relacionados con conservación catastral, englobes, desenglobes, rectificaciones, medidas, linderos y cambios de nombre, permitiendo mejorar la atención a los usuarios y facilitar los procesos que requieren los propietarios de predios en el municipio.

“Tener una base catastral actualizada permitirá al municipio contar con información fidedigna de los contribuyentes y planificar de manera adecuada las inversiones en sectores que lo requieran. Nos honra que la alcaldesa nos haya seleccionado nuevamente como sus gestores catastrales”, precisó el directivo.

Finalmente, el secretario de Hacienda, Sergio Ramírez, resaltó que el regreso de la gestión catastral al Área Metropolitana de Barranquilla representa un beneficio tanto para la comunidad como para el municipio, porque se actualizará la información de los predios urbanos y rurales.

El funcionario señaló que este proceso contribuirá a incrementar el valor patrimonial de las propiedades a futuro y facilitará una atención más cercana y eficiente para los ciudadanos.

“Para la administración es un placer devolverte la dignidad catastral al municipio, lo que queremos es que la unidad catastral sea más cercana, y vienen buenas y mejores cosas para el municipio de Malambo en materia catastral”, puntualizó.