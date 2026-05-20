Las imágenes de Kendall Jenner junto a Jacob Elordi durante unas vacaciones en Hawái y una salida en Los Ángeles reavivaron las especulaciones sobre una posible relación amorosa entre ambas celebridades.

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Los rumores sobre un supuesto romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi volvieron a tomar fuerza luego de que medios especializados difundieran nuevas fotografías de ambos compartiendo tiempo juntos en diferentes lugares de Estados Unidos.

Las versiones comenzaron semanas atrás, cuando coincidieron en el festival Coachella, celebrado a mediados de abril. Sin embargo, las recientes imágenes publicadas por el portal TMZ aumentaron las sospechas sobre una relación sentimental.

“Jacob Elordi”



Porque Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron vistos recientemente en Hawái hospedándose en el North Shore, desayunando en Nourish Hanalei y deteniéndose en una tienda de vinos. pic.twitter.com/r06dM5dC0Y — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 16, 2026

En las fotografías se observa a la modelo y al actor descansando en una playa privada de Hawái. Ambos aparecen sentados sobre una toalla, vestidos con ropa playera y conversando de manera relajada mientras disfrutaban de unos días lejos de la atención mediática.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Kendall Jenner sostenía una botella de vino rosado mientras hablaba con el joven.

A las imágenes en Hawái se sumaron otras difundidas por el portal Deux Moi, donde la presunta pareja aparece en una cita doble en Los Ángeles junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Según las fotografías, Jacob Elordi conducía el vehículo mientras Kendall Jenner viajaba en el asiento del copiloto. En la parte trasera estaban Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quienes intentaron ocultar sus rostros al notar la presencia de los paparazzi.

Redes sociales Jacob Elordi y Kendall Jenner en Los Ángeles

La aparición pública de Elordi también sorprendió a sus seguidores porque recientemente había cancelado su participación como jurado en el Festival de Cannes debido a una lesión en el pie.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación. Aun así, las imágenes compartidas durante el fin de semana desataron miles de comentarios en redes sociales.