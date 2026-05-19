Alejandro Estrada protagonizó uno de los momentos más emotivos de la semifinal de La casa de los famosos Colombia al reencontrarse con su hijo Tommy dentro de la competencia.

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Como parte de una dinámica especial, los semifinalistas recibieron la visita de un ser querido durante algunos minutos. En el caso del actor, su hijo llegó desde Barcelona, España, para sorprenderlo en medio del reality.

Tommy apareció inicialmente con una máscara de zorro y un largo abrigo, haciendo referencia al “Team Zorro Viejo”, grupo con el que identifican a Alejandro dentro del programa. Durante varios segundos, el actor no logró reconocer quién estaba frente a él hasta que el joven se quitó la máscara.

Al descubrir que se trataba de su hijo, Alejandro Estrada no pudo contener las lágrimas y lo abrazó emocionado. “Gracias, jefe, por traerme a mi hijo desde tan lejos”, expresó el actor durante el encuentro.

Además del emotivo momento, ambos aprovecharon para conversar sobre la vida de Tommy en Europa, donde actualmente estudia. El joven también le contó a su padre que ha estado recopilando noticias y acontecimientos importantes para ponerlo al día cuando salga de la competencia.

Instagram canalrcn Alejandro Estrada con su hijo Tommy

“Todos los días construyo un PowerPoint para que cuando salgas estés informado de todo”, comentó Tommy.

La escena rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores calificaron el reencuentro como uno de los momentos más genuinos y conmovedores de la temporada.

Estos son los cinco semifinalistas que siguen en competencia en La casa de los famosos Colombia