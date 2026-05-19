Freiman David Velásquez, reconocido líder social nacido en Teorama y miembro de la Asociación por la Unidad Campesina (Asuncat), sería la persona bajo protección del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección que fue atacado en el sector de Oropoma, en la región del Catatumbo. El hecho dejó un saldo de seis personas fallecidas.

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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró cuando una camioneta Mitsubishi de placa JVV-240, utilizada para el desplazamiento del esquema de protección, fue interceptada por hombres armados que dispararon con fusiles y otras armas de largo alcance. Tras la emboscada, el vehículo terminó a un costado de la carretera, cerca de una estación de servicio y un hotel de la zona.

Asimismo, las autoridades que realizaron la inspección inicial señalaron que se trató de un ataque de gran magnitud. La camioneta presentaba numerosos impactos de bala en los vidrios, las llantas y la carrocería, reflejando la intensidad de la agresión armada.

En el sitio fueron encontrados seis cuerpos sin vida: tres permanecían dentro del automotor, dos más estaban a pocos metros y otra víctima fue hallada en una alcantarilla cercana. Entre los fallecidos figuran los escoltas Sebastián Murillo y Robinson Carvajalino, integrantes del esquema de seguridad asignado al líder social.

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Por otro lado, Velásquez, quien ha liderado procesos comunitarios con jóvenes en el Catatumbo, había denunciado anteriormente amenazas e intimidaciones, según información preliminar entregada por autoridades y líderes de la región.

Además, en enero de 2026 habría sido víctima de otro atentado mientras transitaba por la carretera entre Tibú y Cúcuta. En ese episodio, hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba, lo obligaron a bajar junto a su equipo de seguridad y posteriormente los dejaron amarrados en el lugar.

Finalmente, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer este múltiple homicidio y determinar los responsables, en una zona donde operan grupos armados como el ELN y disidencias de las Farc.

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