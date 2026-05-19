Sonia Bazanta Vides musicalizó al Caribe. Totó La Momposina, quien hoy el mundo lamenta su muerte, dejó un legado sonoro que explica su importancia en la cultura y es una invitación a redescubrir su obra.

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Y precisamente uno de los temas más curiosos de toda su discografía fue el último que publicó. Lo hizo el 12 de diciembre de 2025 y lleva por título ‘Mono Colorao’, el cual era una grabación que hasta ese momento permanecía escondida en los archivos.

Fue grabada en 2000 en el estudio, junto a su hija Euridice y su nieta María del Mar, quien entonces tenía apenas nueve años. Aquellos días fueron especiales: recorriendo Europa juntas llevando nuestra música a escenarios lejanos y la fuerza de tres generaciones cantando al unísono quedó atrapada en esta grabación.

“Aunque Totó la Momposina se encuentra retirada de los escenarios, su música sigue viva en cada voz, cada tambor y cada memoria que compartimos con ustedes. ‘Mono Colorao’ es un nuevo capítulo de este legado, un encuentro entre pasado y presente que nos recuerda que la tradición se hereda y se celebra”, explicó en su momento la familia de la cantadora.

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Adicionalmente, el tema fue lanzado como un EP en el que se recuperaron cuatro canciones de sus primeras sesiones en París (1984), ahora remasterizadas con todo el cuidado para que sonaran como merecen: La Verdolaga, Rosa, Tres Golpes y Mojana.

El cierre del EP fue con ‘Garabatos’, grabado en vivo en 2001 su agrupación. Este tema, es una explosión de ritmo y tradición, profundamente conectado con el espíritu del Carnaval de Barranquilla.