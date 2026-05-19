La influencia artística de Totó la Momposina trascendió la música para convertirse también en una referencia obligada dentro de la danza folclórica colombiana. Aunque no existe un censo oficial que determine cuántos grupos de danza se han inspirado en su obra, expertos y gestores culturales coinciden en que su legado es prácticamente incalculable.

Con una carrera dedicada a rescatar y visibilizar expresiones tradicionales como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y los bailes cantados, Totó se consolidó como una de las principales impulsoras del movimiento folclórico del Caribe colombiano.

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Su repertorio no solo llenó escenarios internacionales, sino que se convirtió en banda sonora de innumerables agrupaciones dancísticas que encontraron en sus canciones una herramienta para preservar la memoria cultural afrocaribeña.

Uno de los principales escenarios donde su influencia sigue vigente es el Carnaval de Barranquilla, considerado la fiesta más importante del Caribe colombiano. Cada año, cientos de agrupaciones de danza tradicional participan en desfiles, comparsas y muestras coreográficas utilizando canciones reconocidas de Totó, como La candela viva y piezas asociadas al mapalé y otros ritmos tradicionales.

En este espacio convergen grupos infantiles, juveniles y profesionales que incorporan su música en montajes coreográficos inspirados en la tradición oral y festiva del Caribe.

Pero su alcance no se limita a Colombia. La música de Totó la Momposina es interpretada y bailada por agrupaciones de folclor colombiano y afrodescendiente en distintos países del continente. Talleres, festivales y escuelas en México, Cuba y otras naciones del Caribe suelen incluir repertorio de la artista dentro de sus muestras académicas y puestas en escena.

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Asimismo, en ciudades colombianas como Barranquilla, diversas escuelas y procesos de formación artística trabajan en la conservación de estos ritmos. Entre ellas se destacan proyectos culturales y escuelas adscritas a la Alcaldía de Barranquilla, donde generaciones de niños y jóvenes aprenden a bailar cumbia, bullerengue y mapalé usando como referencia la obra musical de la artista.

La discografía de Totó, que incluye álbumes históricos como Pacantó y Carmelina, es considerada material de estudio casi obligatorio dentro de academias y compañías dedicadas a los bailes tradicionales del Caribe.