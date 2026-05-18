Varias mujeres que participaron en la versión británica del programa de citas ‘Casados a primera vista’ (‘Married At First Sight UK’) denunciaron este lunes ante la BBC que fueron abusadas durante el rodaje y que la productora no tomó suficientes medidas de protección.

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Tres mujeres participantes en la franquicia de citas, cuyos testimonios se emiten esta noche en el programa ‘Panorama’ de la BBC, acusaron a sus parejas en la pantalla de haberlas abusado o mantenido una conducta sexual inapropiada mientras filmaban los episodios y buscan emprender acciones legales contra la televisión y la productora del programa.

En ‘Married At First Sight UK’, que se emite en la cadena británica Channel 4 y corre a cargo de la productora independiente CPL, varias personas solteras son emparejadas por expertos y se “casan” con desconocidos a los que ven por primera vez el día de su boda para después convivir en una luna de miel mientras son filmados a diario.

Una de las mujeres -a la que la BBC apoda como ‘Lizzie’ para mantener el anonimato- relató que tras acostarse con su “marido” en la pantalla, el sexo se tornó violento, hasta el punto de obligarla a tener relaciones incluso después de haberle dicho que no quería hacerlo.

Después de este episodio, Lizzie dijo haber quedado “paralizada” por el miedo y su pareja televisiva le amenazó diciendo que “haría que alguien le arrojase ácido” si contaba a alguien lo ocurrido.

Otra segunda víctima, apodada Chloe, declaró haber sido violada tanto a Channel 4 como a la productora CPL, pero sus episodios se emitieron igualmente. Por su parte, una tercera, Shona Manderson, acusó a su pareja en el programa de haberse “extralimitado” durante las relaciones sexuales y de mantener un comportamiento “controlador”.

Tras salir a la luz los testimonios, Channel 4 calificó las acusaciones de “muy graves” y anunció que había retirado hoy los episodios de todas las temporadas anteriores de ‘Married At First Sight UK’ de su plataforma bajo demanda, así como las publicaciones en las redes sociales del programa.

También admitió que conocía las acusaciones de conducta inapropiada dirigidas contra un pequeño número de participantes desde el pasado abril, y que estos las habían “negado”.

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La directora ejecutiva de la cadena Channel 4, Priya Dogra, defendió hoy en un comunicado que la cadena actuó “con rapidez, de forma adecuada y con sensibilidad, anteponiendo en todo momento el bienestar de las personas” cuando se plantearon las preocupaciones sobre la situación de los participantes.