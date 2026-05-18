No fue un proceso fácil, claro que no, desde ningún punto de vista. Shakira debió afrontar durante los últimos ocho años una de sus grandes batallas. Y lo hizo contra la Hacienda española que mantuvo abierta una investigación por una supuesta evasión fiscal por parte de la estrella barranquillera.

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Los hechos que fueron investigados por la Agencia Tributaria española (AEAT), se remiten a 2011 cuando la ‘Reina del Pop Latino’ empezó a ser perseguida desde entonces, pese a que todas las evidencias demostraban que era materialmente imposible que la cantante pasase en España el tiempo legal exigido. En ese año, Shakira se encontraba de gira con su ‘Sale el Sol World Tour’ por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países distintos. No tenía en España casa, ni hijos, ni tuvo nunca su centro de negocios en este país; aun así, la Agencia la persiguió y la obligó a pagar por todas las ganancias de dicha gira sin tener en cuenta sus gastos.

Ahora, luego de que el caso se resolviera a su favor la propia cantante ha dicho a través de un comunicado de prensa que esta batalla le causó problemas de insomnio: “Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio”.

La Loba también manifestó que su nombre fue usado para infundir algo de miedo en el resto de ciudadanos españoles. “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”.

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Finalmente la intérprete de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, remató que hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. “Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”.