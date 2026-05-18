George Wolfe, un ciudadano ruso - estadounidense que fue expulsado del país en el mes de abril acusado de realizar “megafiestas” en El Poblado, Medellín, fue nuevamente detenido por Migración Colombia en un nuevo intento de permanecer en territorio colombiano.

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Esta vez, con el propósito de evitar los controles en terminales aéreos, el extranjero burló los controles fronterizos para ingresar de forma irregular al país por la frontera con Ecuador. Según el reporte de Migración Colombia, estaba intentando volver a Medellín, pero fue interceptado en el departamento del Valle del Cauca.

La detención se registró este domingo 17 de mayo en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y que sirve a la ciudad de Cali.

Luego de que encendieran las alarmas por su historial, se comprobó que no tenía registro de un ingreso nuevo de forma legal al país.

Desde la frontera con Ecuador, se dirigió a la ciudad de Cali, desde donde pretendía tomar un vuelo a Medellín.

“Este caso demuestra la capacidad de articulación y reacción entre nuestras regionales, lo que nos permitió detectar a una persona que infringe de manera sistemática las normas. Desde Migración Colombia actuamos y tomamos decisiones contundentes frente a quienes desacatan la ley y ponen en riesgo la convivencia ciudadana”, declaró al respecto la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

Ya había sido expulsado hace un mes

Este extranjero es el mismo que fue expulsado hace un mes del país, además de una prohibición de ingreso a Colombia por un periodo de 10 años, señalado de actividades que atentaban contra la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social.

Wolfe fue denunciado por la comunidad por escándalos que protagonizó durante más de dos años en un exclusivo apartamento de su propiedad en el edificio Málaga, situado en el sector de El Poblado (comuna 14 de Medellín).

Fue acusado de realizar "megasfiestas" constantes con música a alto volumen, el ingreso permanente de personas presuntamente vinculadas a la prostitución y reiterados comportamientos agresivos contra los vecinos.