Migración Colombia expulsó del país a un ciudadano ruso que durante más de dos años realizó megafiestas en un sector exclusivo de Medellín, afectando la convivencia con sus vecinos y acumulando múltiples denuncias y sanciones por incumplimiento de normas y desacato a la autoridad.

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El hombre, nacido en Rusia y con nacionalidad estadounidense, fue enviado en un vuelo con destino a Miami (Estados Unidos) luego de que las autoridades evidenciaran reiteradas alteraciones a la convivencia en el sector de El Poblado.

“El ciudadano convirtió un apartamento de su propiedad, ubicado en la Comuna 14, en escenario de constantes fiestas con música a alto volumen, ingreso frecuente de personas presuntamente relacionadas con prostitución y otras conductas que alteraban la tranquilidad de la comunidad”, detalló Migración Colombia en un comunicado.

#Medellín | Ruso, con extenso historial de quejas por alteraciones al orden público, fue expulsado, por parte de la autoridad migratoria.

El individuo abordó un vuelo con destino a Miami luego de que la entidad consolidara un contundente expediente basado en múltiples denuncias pic.twitter.com/wMcuQSz2zk — Migración Colombia (@MigracionCol) April 13, 2026

Las autoridades registraron más de doce comparendos por infracciones a la convivencia, sin que las sanciones o multas lograran modificar su comportamiento. Por el contrario, el extranjero mantuvo una “actitud desafiante” frente a los llamados de atención y acuerdos establecidos.

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“En Colombia, ningún extranjero está por encima de la Ley, y este ciudadano ignoró de manera sistemática las normas, sanciones y llamados de atención. Desde Migración Colombia actuamos y tomamos decisiones contundentes como la expulsión de este extranjero que no supo comportarse en una ciudad tan amable como Medellín, donde se aprecia y se acoge a turistas y extranjeros, por lo que continuaremos con las acciones que garanticen el orden y la convivencia”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

Enfatizó en que la decisión de expulsar al extranjero se tomó luego de que la Policía Nacional agotara distintos mecanismos, incluyendo un acuerdo previo para que el ciudadano modificara su comportamiento o abandonara voluntariamente el inmueble, compromiso que no fue cumplido.

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“Ante la reincidencia, el impacto en la seguridad y la convivencia, y el desacato persistente a la autoridad, Migración Colombia procedió con la expulsión por perturbación del orden público”, concluyó.