El Gobierno nacional lleva casi un año desacatando la orden de un tribunal que le exige pagar la deuda al sistema de salud de Medellín, que ya asciende a los 2.157 billones de pesos, correspondientes a las EPS intervenidas.

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Ante la crítica situación, el alcalde Federico Gutiérrez declaró el pasado lunes emergencia hospitalaria en Medellín y solicitó sanciones máximas.

Según el mandatario distrital, la declaratoria se debe a la sobreocupación que registran los centros asistenciales en esta jurisdicción y la multimillonaria deuda que tienen las EPS con el sistema de salud.

La alerta se agudizó después de una reunión que sostuvo el alcalde con directores de clínicas y hospitales públicos y privados de la ciudad. Además, en el encuentro estuvieron presentes asociaciones de usuarios, quienes indicaron cifras alarmantes que muestran la crisis humanitaria que vive el sistema de salud.

Gutiérrez afirmó además que la red de la capital antioqueña opera a niveles críticos, debido a que las áreas de Urgencias están por encima del 100 %, llegando incluso a niveles del 191 % en el Hospital La María, 163 % en Incodol y más del 150 % en instituciones como el San Vicente Fundación y el Pablo Tobón Uribe.

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“Esto no es una alerta más. Esto ya tocó fondo”, manifestó el alcalde de Medellín, señalando que en las áreas de Observación la situación también es crítica. Por ejemplo, en el Hospital General hay más de 100 pacientes en atención ambulatoria en los corredores, así como 83 en el Pablo Tobón, entre otros.