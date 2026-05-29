Medicina Legal emitió en las últimas horas un informe en el que señala que practicó 3.456 exámenes por presunto delito sexual contra niños y niñas, en el primer trimestre de 2026. Entre las pruebas médico-legales realizadas a los 322 menores de cuatro años, está la de Mía Cataleya, una bebé de seis meses que murió tras ser víctima de abuso sexual en El Espinal, Tolima.

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Según estas cifras, diariamente 3,5 niños y niñas entre los cero y cuatro años serían víctimas de estos crímenes que siguen en aumento año tras año. Las autoridades han indicado que dichas cifras están apalancadas, en parte, por el aumento de las denuncias, debido a que por lo general cuando ocurren este tipo de abusos contra menores de edad, el victimario es un familiar o un allegado, y ese factor silencia el delito.

Sin embargo, los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en Colombia, en todos los contextos, incluyendo el conflicto armado, los campamentos de los grupos ilegales, las escuelas y entornos familiares, siguen creciendo de manera desmedida.

Medicina Legal indicó que, de los 4.572 exámenes practicados por presunto delito sexual, el 75 % (3.456) correspondió a menores de edad: 2.047 a adolescentes entre los 14 y 17 años; 960 a niños entre los 6 y 11 años; y 449 a bebés de meses, como Mía Cataleya, y menores de cinco años.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirmó que la violencia sexual es el principal motivo por el que tiene que intervenir para proteger a niños y niñas. Según el último informe de la entidad, con corte a marzo, de los 11.617 ingresos registrados, 3.773 correspondieron a agresiones de índole sexual.

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Según los datos del ICBF, del total de procesos iniciados por violencia sexual, el 86 %, es decir 3.251, corresponde a niñas y 522 a niños. Bogotá concentra el mayor número de casos, con 797; luego Valle del Cauca, con 401; Antioquia, con 228; Cundinamarca, con 179; y Atlántico, con 173.