En las últimas horas, Vanessa Cortés Carmona, la ciudadana originaria de Manizales que hace varios meses fue captada caminando de la mano junto al presidente Gustavo Petro en la Plaza de la Independencia de Panamá, ha vuelto a convertirse en el centro del interés público.

Su nombre ha cobrado una fuerte relevancia luego de que el medio de comunicación ‘La Silla Vacía’ revelara una detallada investigación periodística que pone bajo la lupa su realidad financiera.

El reporte expone cómo la mujer de 33 años experimentó un vertiginoso incremento patrimonial que coincide directamente con el periodo en que Petro asumió la jefatura de Estado, transformando radicalmente su estilo de vida y capacidad económica en un lapso inferior a cuatro años.

Vanessa Cortés pasó de percibir salarios modestos como contratista a acumular una millonaria fortuna en activos

La trayectoria laboral y financiera de Cortés Carmona dio un vuelco drástico a partir de la posesión presidencial de agosto de 2022. De acuerdo con los registros de su hoja de vida en documentos públicos, tras graduarse de bachiller en el año 2010, no reportó actividades comerciales durante siete años.

Posteriormente, entre 2017 y mayo de 2022, se desempeñó en cargos técnicos y operativos que solo requerían formación de bachiller, ejerciendo como gestora de proyectos sociales en la liquidada Corporación Opción Colombia, contratista de convivencia para la Secretaría de Seguridad de Bogotá y supernumeraria temporal en la Registraduría. Durante toda esa etapa, sus honorarios mensuales nunca superaron los 3 millones de pesos, no poseía empresas y residía en un apartamento de clase media ubicado en el barrio Barrancas, al norte de Bogotá.

Esta situación cambió apenas un mes después de que se instalara el nuevo gobierno. Para septiembre de 2022, la vida económica de Cortés Carmona se transformó por completo al incursionar en el sector empresarial como única accionista y representante legal de una nueva firma.

En la actualidad, los balances financieros y las escrituras públicas arrojan que pasó de la total ausencia de bienes a su nombre a consolidar activos y propiedades raíz que sobrepasan los 600 millones de pesos, registrando además ingresos por un valor equivalente.

Kayros Advice SAS, la compañía fundada por Vanessa Cortés, triplicó su patrimonio a pesar de reportar cero ingresos en dos años

El principal motor de este despegue económico fue la constitución de Kayros Advice SAS, una sociedad comercial fundada por Cortés el 9 de septiembre de 2022 con un capital pagado de 200 millones de pesos. Pese a que el objeto de la compañía se definió formalmente como la realización de inversiones y consultorías gerenciales, los balances contables evidencian un comportamiento inusual: la firma logró triplicar el valor de sus activos entre 2022 y 2025 a pesar de haber reportado cero ingresos en dos de esos tres años, disparando finalmente su facturación de manera exponencial entre 2025 y 2026.

Al ser consultada sobre la naturaleza de sus negocios, Cortés argumentó que el crecimiento de su capital es producto de sus “asesorías administrativas y financieras a empresas de diversos sectores económicos”. Sin embargo, las verificaciones sobre el terreno no muestran una infraestructura comercial verificable. La compañía carece de páginas web o redes sociales, y el número telefónico reportado ante la Cámara de Comercio no pertenece a la empresa.

De igual forma, en las tres sedes físicas registradas por la firma —una casa de familia en el sur de Bogotá, un conjunto exclusivo en la vía La Calera – Sopó donde los arriendos promedian los 13 millones de pesos, y una oficina en Chapinero— los residentes y vigilantes negaron tener conocimiento de la operación de dicha compañía.

Ante estas inconsistencias, Cortés justificó la ausencia de publicidad corporativa señalando que prefiere la virtualidad y que su “actividad empresarial se desarrolla mediante relacionamiento directo a través del equipo de la empresa”.

Asimismo, respecto al manejo de su clientela, la empresaria añadió que por esa “razón, a la fecha no he considerado necesario contar con redes sociales o página web”, precisando que “el portafolio y los servicios de la empresa los presento directamente a mis clientes durante las reuniones, a través de presentaciones”.

El patrimonio de Vanessa Cortés se expandió con lujosas propiedades en El Chicó y un millonario lote en La Calera

El progreso de las finanzas de la manizaleña no solo se limitó al plano corporativo, sino que se trasladó con fuerza a sus inversiones inmobiliarias privadas. Para el año 2023, Cortés trasladó su residencia fija al exclusivo sector del barrio Chicó, a escasas dos cuadras del Parque de la 93 en Bogotá. En paralelo, expandió sus bienes individuales mediante la adquisición de un terreno de 8.000 metros cuadrados ubicado en la vereda San Rafael, dentro del condominio Horizontes en el municipio de La Calera.

Aunque en las escrituras públicas quedó asentado que Cortés pagó 80 millones de pesos por el lote, para enero de 2025 la propiedad ya se encontraba ofertada en el mercado por una suma de 700 millones de pesos, respaldada por una licencia aprobada para edificar una vivienda campestre de dos plantas y 800 metros cuadrados. El certificado de tradición del inmueble confirma que el predio continúa bajo su propiedad legal.

A esta posesión se suma el estrecho vínculo de Cortés con otra lujosa residencia deshabitada en el mismo municipio, valorada en 2.200 millones de pesos y de propiedad de la firma Gracia ERP. La investigación constató que Cortés recibe correspondencia personal directamente en esta dirección.

Frente a este hecho, el propietario de dicha empresa y contador de Cortés, Alejandro Herazo Mejía, explicó la situación afirmando: “Como amiga y persona con la que he construido una relación respetuosa, la he autorizado a recibir correspondencia y me ha acompañado a mi casa en diversas ocasiones”.

Las pistas documentales asocian el auge patrimonial de Vanessa Cortés con el entorno del megacontratista Euclides Torres

Las singulares dinámicas del incremento patrimonial de Cortés Carmona han despertado el análisis de diversos funcionarios con acceso directo a la Presidencia de la República, quienes vinculan estos flujos económicos con el entorno de Euclides Torres, un influyente contratista del Estado que financió la campaña electoral de Gustavo Petro en 2022 y cuyas empresas han recibido millonarias adjudicaciones públicas durante la actual administración.

En los testimonios recabados, una de las fuentes gubernamentales aseguró de forma categórica que “Euclides Torres tiene que ver con el tema económico”, mientras que otra reafirmó que “lo que tenga que ver con plata de Vanessa es a través de Euclides”.

Si bien Cortés ha manifestado que no conoce a Torres, los cruces de actas empresariales revelan que su crecimiento económico coincide con la conformación de sociedades conectadas al círculo del contratista. La gestión contable de Cortés recae en Alejandro Herazo Mejía, un contador público que constituyó Kayros Advice SAS cuando aún no contaba con tarjeta profesional.

Un mes después, Herazo fundó la empresa Gracia ERP en sociedad con el actual viceministro del Interior, Jaime Berdugo, quien previamente había ejercido cargos directivos en compañías de la malla empresarial de Torres y Armando Benedetti.

Tras la salida de Berdugo de la sociedad, Gracia ERP —que compartió sedes físicas ocultas con la empresa de Cortés— reportó ingresos atípicos por 2.400 millones de pesos en 2024, dinero con el que adquirió la lujosa finca de La Calera. Posteriormente, los trámites de remodelación de esa misma vivienda fueron ejecutados por una arquitecta empleada de una de las firmas principales de Euclides Torres.

Las conexiones corporativas del contador de Cortés también alcanzan al actual gabinete ministerial. Tres días antes de la posesión de Petro en agosto de 2022, Herazo recibió un poder legal por parte de Adelina Guerrero, esposa del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, para crear la firma Inconstrucciones Colombia SAS. Dicha empresa fue diseñada con el propósito de comercializar redes de iluminación, un sector de negocios que compone la principal actividad comercial del megacontratista Torres.

Mientras el panorama de transacciones comerciales sigue sumando hallazgos documentales, las respuestas oficiales han optado por la reserva. El Grupo de Apoyo Jurídico de la Presidencia de la República optó por rechazar de plano los cuestionamientos enviados sobre el origen de estos bienes bajo el argumento de considerarlos “irrespetuosos”.

Por su parte, Vanessa Cortés Carmona ha evitado detallar sus vínculos financieros y comerciales y, frente a los requerimientos sobre su cercanía con el jefe de Estado y el financiamiento de sus viajes oficiales a destinos como Panamá, El Cairo y los Emiratos Árabes, se limitó a señalar: “Sobre mi vida personal, me encuentro soltera y rechazo cualquier señalamiento al respecto”.