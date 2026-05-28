Las condiciones meteorológicas en el norte de Colombia experimentarán una transición particular durante los próximos días. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara se desplaza actualmente sobre el mar Caribe y se prevé su ingreso al territorio nacional entre el miércoles y el jueves.

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Este evento atmosférico se registrará en una semana que ya se encuentra influenciada por cambios bruscos en el clima, incluyendo precipitaciones y actividad eléctrica en diferentes zonas del país.

Estos son los departamentos y ciudades costeras que sentirán los efectos del polvo sahariano

La trayectoria identificada por los modelos meteorológicos señala que el fenómeno tendrá una incidencia inicial en los sectores costeros e insulares del norte de Colombia.

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De acuerdo con los reportes de las autoridades, las zonas con mayor probabilidad de registrar la presencia de esta nube son los departamentos de:

Magdalena

Bolívar

Sucre

Córdoba

Asimismo, ciudades principales como Barranquilla y Cartagena, junto con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se encuentran bajo observación debido al recorrido de las partículas.

La entidad ambiental aclaró que el país recibirá una concentración ligera de polvo, por lo que se descarta la posibilidad de una tormenta de arena de gran magnitud.

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Pese a esto, la población del Caribe podrá percibir alteraciones visibles en el entorno, tales como cielos opacos o de tonalidad grisácea, una reducción parcial de la visibilidad y la formación de una especie de bruma fina en el ambiente. Además, se anticipa un incremento en la sensación térmica de las regiones afectadas.

El origen del polvo del Sahara y su impacto ambiental en los ecosistemas de Sudamérica

Este fenómeno natural se presenta de forma anual, especialmente entre los meses de mayo y agosto, impulsado por el comportamiento de los vientos alisios y las dinámicas climáticas del océano Atlántico.

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El proceso inicia cuando las corrientes de aire arrastran grandes cantidades de partículas minerales y arena desde el desierto africano, transportándolas a lo largo de miles de kilómetros a través del océano hasta alcanzar Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica.

Más allá de las alteraciones ópticas y climáticas directas, el paso de esta nube posee implicaciones ecológicas positivas para el continente. Las partículas arrastradas transportan minerales esenciales como el hierro y el fósforo. Estos elementos funcionan como fertilizantes naturales al depositarse sobre los ecosistemas marinos y las zonas selváticas, beneficiando de manera directa a extensiones naturales de gran relevancia como la Amazonía.

El Ideam emite recomendaciones de salud para la población ante los cambios en la calidad del aire

El ingreso de las partículas de origen africano coincidirá con un panorama climático complejo en la región Caribe, donde se prevé la persistencia de lluvias moderadas, alta humedad y tormentas eléctricas, generando un contraste atmosférico poco habitual.

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Ante este escenario, el Ideam mantendrá una vigilancia permanente para evaluar si la nube modifica su trayectoria o incrementa su intensidad en los próximos días, factores que dependen estrictamente de variables como la velocidad de los vientos en el mar Caribe.

Frente a las posibles afectaciones en la calidad del aire y la visibilidad, se han emitido una serie de recomendaciones preventivas orientadas a proteger a las personas que padecen enfermedades respiratorias, alergias o alta sensibilidad al material particulado. Las autoridades sugieren medidas como: