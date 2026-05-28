Como una muestra de acompañamiento y de esperanza para los habitantes la Comuna 1 de Montería calificó el alcalde Hugo Kerguelén García los trabajos de recuperación de la infraestructura de la Villa Olímpica de Occidente que resultó afectada por las inundaciones del frente frío del mes de febrero, obra que entró en marcha este miércoles 27 de mayo.

Leer también: Córdoba declara alerta amarilla hospitalaria por jornada electoral del 31 de mayo

“Colocar esta primera piedra del mejoramiento, de la renovación de este lugar, significa el renacer de la Comuna 1, el renacer del barrio Vallejo”, expresó el mandatario a los presentes en este escenario recreodeportivo al finalizar la tarde de ayer miércoles.

A su vez les reiteró que la administración a su cargo está “trabajando y seguimos trabajando para que lo que pasó este 1° de febrero, cuando vuelva a suceder, no nos tome con el mismo grado de vulnerabilidad que nos tomó en esa oportunidad”.

Explicó que este contrato de recuperación de la Villa Olímpica de Occidente tendrá un costo aproximado de 3.200 millones de pesos, recursos que iban a invertir en otros proyectos, pero decidieron cambiarles el destino por la necesidad y por el bien de esta comunidad damnificada.

Las obras constan de rehabilitación, mantenimiento y adecuación de los distintos escenarios de esta unidad deportiva. Trabajarán en las plantas eléctricas, la grama de la cancha de sóftbol y su sistema de riego, colocarán la grama sintética de la cancha de fútbol, también los juegos infantiles renovados, entre otros.

Esta inversión la realizan de forma paralela a los trabajos de recuperación general que están en marcha en las comunas 1 y 2, así como la construcción de protección contra las inundaciones en la orilla del Sinú y la limpieza y ampliación de canales pluviales.

Debido a la inundación que se presentó en la comuna 1, los escenarios de la llamada Villa Olímpica de Occidente presentan problemas en sus distintas canchas, así como los elementos para la recreación y la actividad del deporte.

La intención es recuperar todos los espacios que sufrieron daños. Los trabajos no solo incluirán infraestructura, como canchas y juegos, sino que también se atenderá el componente eléctrico y el hidrosanitario. Será una recuperación integral.

Inicialmente, el contratista realizará actividades de adecuación, limpieza y preparación de las áreas intervenidas, y posteriormente afrontará las actividades de recuperación, reparación y adecuación de la infraestructura deportiva y recreativa existente.