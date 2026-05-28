En sesión con el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba y el rector de esta institución, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara reiteró su voluntad de trabajar de forma articulada con el fin de garantizar la accesibilidad de más jóvenes del departamento a una educación superior pública de calidad.

Lea: Municipios costaneros de Córdoba tendrán a la Perla del Sinú como gestor especializado de acueducto y alcantarillado

Durante el encuentro, el mandatario de los cordobeses expuso varias propuestas encaminadas al fortalecimiento de la alma máter, así como la materialización de la estrategia de regionalización de la educación superior en el departamento.

Entre las iniciativas planteadas por Zuleta Bechara está la cofinanciación del 50 % de la sede de la Universidad de Córdoba para el Alto Sinú, en el municipio de Tierralta. De acuerdo con lo expuesto por el gobernador, los recursos correspondientes al 50 % restante se deben gestionar ante Gobierno nacional.

Lea: Al pago del impuesto vehicular con descuentos en Córdoba le quedan pocos días

A su vez presentó ante los miembros del consejo la disposición de la administración departamental de financiar los estudios de factibilidad y diseños del campus universitario para la subregión del San Jorge, que luego de los resultados de la consultoría realizada por la gobernación estableció a Montelíbano como el municipio para construir esta nueva sede.

En medio de la reunión, el gobernador indicó que una de sus prioridades es generar condiciones que se traduzcan en mejores herramientas para los estudiantes durante su formación académica, por ello planteó la financiación para la dotación de la nueva biblioteca de la universidad que fue construida con recursos del Sistema General de Regalías y que está próxima a ser puesta al servicio de los futuros profesionales.

Lea: En Córdoba lanzaron la estrategia “Jaguares a la U” para impulsar el futuro académico de los deportistas cordobeses

En esta misma línea recordó que desde la gobernación aportarán al sostenimiento de los 20 estudiantes rurales que ingresarán al nuevo programa de Medicina en el primer semestre de 2027.

Finalmente reveló que estructurarán estrategias de articulación para que la Universidad de Córdoba opere en los cinco colegios-universidades que construirán con recursos propios en los municipios de Tuchín, Planeta Rica, Los Córdobas, Puerto Libertador y San Bernardo del Viento.