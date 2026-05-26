El secretario de Planeación de Montería, Jhon Nel Rodríguez, hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar de personas inescrupulosas que están ofreciendo y vendiendo espacios públicos para las actividades relacionadas con la Feria de la Ganadería, sin ningún tipo de autorización oficial.

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Advirtió el funcionario que ninguna persona particular, intermediario, organización externa o tercero está facultado para comercializar, separar o adjudicar espacios en vías, andenes, zonas verdes o cualquier área del espacio público de la ciudad.

Fue enfático al aclarar que los únicos autorizados para otorgar permisos de ocupación temporal del espacio público son las dependencias oficiales del municipio, a través de procesos internos y procedimientos establecidos por la Secretaría de Planeación Municipal.

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“Queremos alertar a la ciudadanía para que no entregue dinero ni haga acuerdos informales con personas que están ofreciendo supuestos espacios para ventas durante la Feria. Estos trámites únicamente se realizan de manera oficial ante la Administración Municipal y bajo los requisitos establecidos”, aseveró el secretario de Planeación.

Alcaldía Secretario de Planeación de Montería, Jhon Nel Rodríguez.

A su vez expresó su preocupación por situaciones en las que algunas personas estarían marcando calles, rayando andenes o delimitando espacios en sectores públicos sin autorización, afectando el orden urbano y el espacio público de todos los monterianos.